Nghỉ hưu, đừng quên dành một phần cuộc sống cho mình

Khi nghỉ hưu vẫn chưa được nghỉ ngơi

Với nhiều người, ngày nghỉ hưu mở ra một nhịp sống khác: không còn tất bật đến cơ quan, có thể thong thả ăn sáng, tập thể dục hay gặp gỡ bạn bè.

Dành thời gian đọc sách, gặp gỡ bạn bè và chăm sóc bản thân giúp người cao tuổi tận hưởng cuộc sống an vui sau khi nghỉ hưu

Thế nhưng, cũng có người vừa khép lại công việc bên ngoài đã bước vào một guồng quay mới trong gia đình.

Đưa đón cháu đi học, đi chợ, nấu cơm, dọn nhà, chăm người thân… lấp đầy ngày tháng. Những dự định như đi du lịch, tham gia câu lạc bộ hoặc học thêm điều mình thích lại tiếp tục được gác sang một bên.

Đặc biệt, không ít phụ nữ đã quen đặt nhu cầu của chồng con lên trước bản thân. Đến khi nghỉ hưu, họ vẫn nghĩ mình phải lo mọi việc, phải có mặt bất cứ lúc nào con cháu cần.

Sự tận tụy ấy đôi khi khiến những người xung quanh mặc nhiên coi việc chăm sóc gia đình là trách nhiệm đương nhiên của bà, của mẹ.

Chăm cháu có thể mang lại niềm vui, giúp ông bà cảm thấy gần gũi với gia đình. Tuy nhiên, niềm vui chỉ được duy trì khi công việc phù hợp với sức khỏe, xuất phát từ sự tự nguyện và có sự chia sẻ.

Khi thường xuyên mệt mỏi mà không dám nghỉ, muốn từ chối nhưng sợ con buồn, người cao tuổi rất dễ rơi vào cảm giác quá tải.

Gia đình cần lắng nghe những mong muốn ấy, thay vì chỉ nhìn vào khoảng thời gian trống sau khi cha mẹ nghỉ hưu.

Giúp con trong khả năng, giữ lại sự chủ động

Bên cạnh thời gian và công sức, tài sản cũng là điều người sắp nghỉ hưu cần cân nhắc. Vì thương con, có người sẵn sàng dành hết tiền tích lũy để hỗ trợ mua nhà, làm ăn hoặc giải quyết khó khăn trước mắt.

Sự giúp đỡ ấy đáng trân trọng. Nhưng nếu trao đi toàn bộ nguồn dự phòng, cha mẹ có thể thiếu tiền khi đau ốm, cần người chăm sóc hoặc phát sinh chi phí sinh hoạt.

Ngay cả khi con cái có trách nhiệm, hoàn cảnh của các con vẫn có thể thay đổi, khiến việc hỗ trợ cha mẹ không được như mong muốn.

Giữ lại một phần tài sản để bảo đảm cuộc sống tuổi già là lựa chọn có trách nhiệm với chính mình. Khoản tiền ấy giúp người lớn tuổi chủ động trong những nhu cầu thiết yếu, bớt tâm lý ngại ngần mỗi khi cần chi tiêu.

Trước khi hỗ trợ con một khoản lớn, cha mẹ nên tính đến nguồn thu thường xuyên, chi phí sinh hoạt, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và khoản dự phòng. Việc giúp đỡ cũng cần được trao đổi rõ ràng, tránh quyết định chỉ vì áp lực hoặc cảm giác có lỗi.

Con cái trưởng thành cần từng bước chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Tình thương của cha mẹ nên là điểm tựa giúp con vững vàng.

Dành chỗ cho những niềm vui riêng

Một tuổi già có ý nghĩa còn cần những mối quan hệ, sở thích và hoạt động phù hợp. Đó có thể là buổi đi bộ cùng bạn, chăm vườn cây, đọc sách, sinh hoạt câu lạc bộ hay chuyến đi đã hẹn từ lâu.

Với phụ nữ, nghỉ hưu càng cần được nhìn nhận như cơ hội chăm sóc bản thân sau nhiều năm gánh vác. Họ có quyền nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè và nói rõ giới hạn sức khỏe của mình.

Sự quan tâm của con cháu thể hiện qua việc chia sẻ việc nhà, tôn trọng lịch sinh hoạt và tạo điều kiện để ông bà có thời gian riêng. Khi mỗi thành viên đều có trách nhiệm, tình thân sẽ bớt đi những mệt mỏi âm thầm.

Sau cả đời vun vén, người nghỉ hưu xứng đáng được sống những ngày tháng có lựa chọn, có niềm vui và được chăm sóc. Dành một phần cuộc sống cho mình cũng là cách giữ gìn sự gắn bó lâu dài với gia đình.