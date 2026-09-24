Nghi ghen tuông, người phụ nữ chặn đầu ô tô dưới chân cầu vượt Bắc Sơn, hàng trăm người vây kín livestream

Khoảng 22h ngày 23/9, tại khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, một phụ nữ bất ngờ chặn đầu ô tô đang lưu thông, bên trong xe được cho là có một nam và một nữ.

Vụ việc nhanh chóng thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung xung quanh chiếc ô tô, dùng điện thoại quay clip và livestream trên mạng xã hội, khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Theo VTC News, nhận tin báo, Công an phường Phan Đình Phùng nhanh chóng có mặt, phân luồng giao thông, tuyên truyền và vận động người dân giải tán đám đông. Chiếc ô tô cùng những người liên quan sau đó được đưa về trụ sở công an để làm việc.

Trao đổi với báo Tiền phong, ông Mai Trọng Tấn, Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng, cho biết theo báo cáo ban đầu của công an, vụ việc xuất phát từ chuyện ghen tuông tình ái, trong khi nhiều người tập trung chủ yếu do hiếu kỳ. Sự việc may mắn không gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.