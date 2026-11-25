Nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế ở Nghị Đức

Khai thác lợi thế từ sản phẩm địa phương

Xã Nghị Đức nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Lâm Đồng, nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Nhân dân trên địa bàn xã chủ yếu trồng các loại cây công nghiệp như: cao su, sầu riêng, điều, hồ tiêu, cà phê và các loại cây công nghiệp khác.

Với diện tích cây trồng tương đối đa dạng, địa phương có điều kiện phát triển những sản phẩm đặc trưng, từng bước hình thành hướng sản xuất gắn với nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.

Tuyến ĐT717 qua trung tâm xã Nghị Đức

Theo UBND xã Nghị Đức, toàn xã hiện có 289 ha cây ăn quả, trong đó sầu riêng chiếm phần lớn với 270 ha. Năng suất sầu riêng trong vụ thu hoạch đạt khoảng 5,5 tấn/ha. Đây là một trong những lợi thế tạo nguồn nguyên liệu để địa phương nghiên cứu phát triển các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao hơn.

Bên cạnh sầu riêng, Nghị Đức còn có những sản phẩm gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp truyền thống. Hiện địa phương đang hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đối với gạo ST25 và dầu đậu phộng, nhằm giúp các sản phẩm địa phương từng bước hoàn thiện chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường.

Xã Nghị Đức có khoảng 270 ha sầu riêng

Để sản phẩm có sức cạnh tranh, xã xác định việc hoàn thiện hồ sơ OCOP cần đi cùng với nâng cao chất lượng từ khâu sản xuất đến chế biến. Do đó, các cơ sở được yêu cầu chú trọng nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất, an toàn thực phẩm, bao bì, nhãn hiệu và khả năng truy xuất nguồn gốc để sản phẩm có thể phát triển lâu dài.

Thực tế cho thấy, khi sản phẩm được đầu tư bài bản và có câu chuyện riêng gắn với vùng đất, người sản xuất sẽ có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng. Vì vậy, phát triển sản phẩm đặc trưng không chỉ góp phần đa dạng hóa hàng hóa nông nghiệp mà còn mở ra hướng nâng cao giá trị cho những sản phẩm vốn đã gắn bó với đời sống người dân địa phương.

Tăng liên kết sản xuất

Cùng với phát triển sản phẩm đặc trưng, tổ chức lại sản xuất thông qua các mô hình kinh tế tập thể được xem là một trong những hướng đi cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp. Thông qua hợp tác xã, nông dân có điều kiện liên kết trong sản xuất, tiếp cận kỹ thuật, thống nhất quy trình canh tác và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.

Cánh đồng lúa chất lượng cao ở xã Nghị Đức

Tại Nghị Đức, địa phương đang hỗ trợ Hợp tác xã Sầu riêng Đức Phú củng cố tổ chức, nâng cao năng lực sản xuất, tăng cường liên kết và phát triển hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Việc quan tâm đến mô hình này nhằm từng bước phát huy vai trò của kinh tế tập thể, tạo cầu nối giữa các hộ sản xuất với cơ sở chế biến, doanh nghiệp và thị trường.

Bên cạnh đó, địa phương cũng rà soát, đánh giá hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn, trong đó có Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Phú và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hoàng Nam. Trên cơ sở thực tế hoạt động, xã tìm giải pháp hỗ trợ phù hợp, hướng đến nâng cao hiệu quả của các mô hình kinh tế tập thể.

Ngày 4/8/2026, UBND xã Nghị Đức ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn. Đây là cơ sở để địa phương tăng cường công tác theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ các hợp tác xã trong quá trình hoạt động. Cùng với đó, công tác phát triển sản phẩm OCOP và đánh giá các tiêu chí nông thôn mới cũng được tập trung triển khai, tạo sự gắn kết giữa phát triển sản xuất với nâng cao chất lượng đời sống nông thôn.

Định hướng trong thời gian tới, Nghị Đức tiếp tục rà soát tình hình hoạt động của các hợp tác xã, xác định nguyên nhân khó khăn để có hướng hỗ trợ phù hợp; khuyến khích những mô hình có khả năng phát triển mở rộng liên kết sản xuất, tiêu thụ. Địa phương cũng chú trọng kết nối hợp tác xã với các cơ sở chế biến, đơn vị phân phối và doanh nghiệp nhằm từng bước hình thành chuỗi liên kết ổn định hơn.

Xã Nghị Đức định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn

Từ lợi thế sản xuất nông nghiệp, việc phát triển sản phẩm đặc trưng gắn với củng cố kinh tế tập thể đang mở ra thêm hướng đi cho Nghị Đức. Khi người dân được hỗ trợ tổ chức sản xuất tốt hơn, sản phẩm được quan tâm về chất lượng và có thêm kênh tiêu thụ, giá trị nông sản sẽ có điều kiện được nâng lên. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, góp phần phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân.