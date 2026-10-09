Nghị định về xử lý tin giả, tin sai sự thật chính thức có hiệu lực

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Quy định rõ phạm vi áp dụng và trách nhiệm phòng, chống tin giả

Nghị định số 328/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 gồm 4 chương, 23 điều, quy định về phân loại tin giả, tin sai sự thật; nguyên tắc, quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế trong phòng, chống tin giả, tin sai sự thật; quy trình xử lý và các biện pháp phòng, chống; đồng thời quy định thẩm quyền, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối tượng áp dụng của Nghị định gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam; tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam. Nghị định cũng áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, mạng xã hội, dịch vụ thông tin xuyên biên giới hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam hoặc cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và Việt Nam cũng thuộc phạm vi điều chỉnh, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Phân loại theo mức độ nguy hại

Theo Nghị định, tin giả, tin sai sự thật được phân loại theo độ nguy hại và theo pháp luật về tiếp cận thông tin.

Theo độ nguy hại, nhóm tin giả, tin sai sự thật gây hậu quả hoặc có nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là những thông tin tác động tiêu cực trên quy mô lớn đến an ninh quốc gia, quốc phòng, đối ngoại, trật tự, an toàn xã hội; xâm hại uy tín của Đảng, Nhà nước, uy tín, danh dự của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; hoặc có khả năng gây khủng hoảng truyền thông, kích động bạo loạn, gây hoang mang sâu sắc trong dư luận xã hội.

Nhóm tin giả, tin sai sự thật nguy hại là những thông tin tác động trong phạm vi hẹp, xâm hại trực tiếp đến uy tín, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân cụ thể.

Theo pháp luật về tiếp cận thông tin, tin giả, tin sai sự thật được phân loại thành thông tin có chứa nội dung công dân không được tiếp cận; thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện; và thông tin công dân được tiếp cận.

Nghị định quy định quy trình xử lý tin giả, tin sai sự thật gồm 6 bước.

Trước hết là phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật. Thông tin có thể được phát hiện từ phản ánh, tố giác của cá nhân, cơ quan, tổ chức; qua hoạt động giám sát, rà soát, kiểm soát của cơ quan chức năng; hoặc thông qua rà soát, cảnh báo của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, mạng xã hội và dịch vụ thông tin xuyên biên giới.

Thông tin cũng có thể được phát hiện khi các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp chuyển yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền để kiểm chứng, xác minh, làm rõ hoặc từ yêu cầu của nạn nhân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật.

Bước thứ hai là kiểm chứng, xác minh, làm rõ thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật.

Sau khi có kết luận thông tin là tin giả, tin sai sự thật, đơn vị trực tiếp kiểm chứng thực hiện gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật.

Tiếp đó, cơ quan, đơn vị trực tiếp kiểm chứng, xác minh, làm rõ công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật. Việc công bố, cảnh báo phải tuân thủ các quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.

Bước tiếp theo là ngăn chặn, gỡ bỏ tin giả, tin sai sự thật.

Cuối cùng, cơ quan có thẩm quyền áp dụng các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm.

Nghị định số 328/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/10/2026.