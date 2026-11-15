Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Nghị định số 409/2026/NĐ-CP ngày 12/11/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

Nghị định này quy định các biện pháp thi hành Luật Trợ giúp pháp lý về người lao động có thu nhập thấp thuộc diện được trợ giúp pháp lý; trách nhiệm bảo đảm về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, điều kiện làm việc, cơ sởvật chất và kinh phí cho hoạt động trợ giúp pháp lý; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động trợ giúp pháp lý; chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng đối với trợ giúp viên pháp lý; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

Người lao động có thu nhập thấp thuộc diện được trợ giúp pháp lý là người bị buộc tội, bị hại có thu nhập hằng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu tháng áp dụng đối với địa bàn nơi người lao động làm việc theo quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2027.

2. Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

3. Bãi bỏ Điều 26 và Điều 40 của Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, điểm b khoản 2 Điều 17 của Nghị định số 18/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

Toàn văn Nghị định số 409/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Trợ giúp pháp lý