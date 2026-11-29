Hàng hóa xuất xứ thuần túy

Ngày 09/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 384/2026/NĐ-CP quy định về xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước, thiết lập những tiêu chí kỹ thuật cụ thể để xác định một sản phẩm có thực sự mang xuất xứ Việt Nam hay không. Quy định này không chỉ giúp minh bạch thông tin hàng hóa trên thị trường nội địa mà còn góp phần tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và những doanh nghiệp sản xuất chân chính.

Để thực hiện đúng Nghị định, doanh nghiệp cần hiểu rõ hai phương thức xác định xuất xứ, các tiêu chí kỹ thuật áp dụng đối với từng nhóm hàng hóa, những công đoạn không được công nhận xuất xứ cũng như trách nhiệm tự kê khai, lưu trữ hồ sơ và giải trình khi cơ quan quản lý tiến hành kiểm tra.

Các sản phẩm từ cây trồng được trồng, thu hoạch tại Việt Nam có xuất xứ thuần túy

Một trong những nội dung cốt lõi của Nghị định số 384/2026/NĐ-CP là quy định hai phương thức xác định xuất xứ Việt Nam, gồm xuất xứ thuần túy (WO) và xuất xứ không thuần túy (CTC/VVC).

Đối với hàng hóa có xuất xứ thuần túy, Điều 5 của Nghị định quy định 10 nhóm hàng hóa được xác định là có xuất xứ Việt Nam. Đây là những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên hoặc được hình thành hoàn toàn từ các sản phẩm có xuất xứ thuần túy theo quy định.

Cụ thể, nhóm thứ nhất là cây trồng và các sản phẩm từ cây trồng được trồng, thu hoạch tại Việt Nam. Nhóm thứ hai là động vật sống sinh ra và nuôi dưỡng tại Việt Nam cùng các sản phẩm từ chúng. Nhóm thứ ba gồm sản phẩm thu được từ hoạt động săn bắn, đặt bẫy, đánh bắt, nuôi trồng tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nghị định quy định khoáng sản và các chất sản sinh tự nhiên được khai thác từ đất hoặc đáy biển Việt Nam; hải sản và sản phẩm đánh bắt hợp pháp trên vùng biển quốc tế bằng tàu đăng ký Việt Nam; sản phẩm được chế biến ngay trên tàu chế biến đăng ký và treo cờ Việt Nam.

Các nhóm còn lại gồm sản phẩm khai thác từ đáy biển hoặc dưới đáy biển ngoài hải phận Việt Nam do Việt Nam có quyền khai thác; phế liệu, phế thải thu gom từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng tại Việt Nam; hàng hóa thu gom tại Việt Nam không còn thực hiện được chức năng ban đầu và chỉ để tái chế; hàng hóa được sản xuất hoàn toàn từ các sản phẩm thuộc 9 nhóm nêu trên.

Hàng hóa xuất xứ không thuần túy

Đối với hàng hóa không thuần túy, tức sản phẩm có sử dụng nguyên liệu nhập khẩu hoặc nguyên liệu không rõ xuất xứ, doanh nghiệp cần quan tâm hai tiêu chí quan trọng là chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC) và hàm lượng giá trị Việt Nam (VVC).

Theo Điều 6, hàng hóa phải đáp ứng một trong hai tiêu chí: chuyển đổi mã HS ở cấp độ 4 số (Heading) hoặc đạt hàm lượng giá trị Việt Nam từ 30% trở lên.

Với tiêu chí CTC, yêu cầu đặt ra là tất cả nguyên liệu không có xuất xứ Việt Nam phải trải qua quá trình biến đổi căn bản, làm thay đổi mã HS ở cấp độ 4 số từ nguyên liệu đầu vào sang sản phẩm hoàn chỉnh tại Việt Nam.

Ví dụ, doanh nghiệp nhập khẩu vải có mã HS 5407, sau đó thực hiện công đoạn cắt may tại Việt Nam để tạo thành áo sơ mi có mã HS 6205, sản phẩm đã có sự chuyển đổi mã HS ở cấp độ 4 số và đáp ứng tiêu chí CTC.

Với tiêu chí VVC, doanh nghiệp cần xác định tỷ lệ giá trị gia tăng được tạo ra tại Việt Nam trên giá xuất xưởng của sản phẩm. Nghị định đưa ra hai cách tính.

Công thức trực tiếp:

VVC = (Chi phí nguyên vật liệu Việt Nam + Chi phí nhân công + Chi phí sản xuất chung + Lợi nhuận) / Giá EXW x 100%.

Công thức gián tiếp:

VVC = (Giá EXW - Trị giá nguyên liệu nhập khẩu) / Giá EXW x 100%.

Trong đó, EXW là giá xuất xưởng, được xác định là giá trả cho nhà sản xuất tại khâu hoàn thiện cuối cùng, sau khi trừ các khoản thuế nội địa được hoàn lại khi lưu thông. Trị giá nguyên liệu được xác định theo giá CIF khi nhập khẩu hoặc giá thu mua thực tế trong nước ghi trên hóa đơn tài chính hợp lệ.

Một điểm đáng chú ý tại Điều 6 là quy định về chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D), thiết kế bo mạch, phần mềm, tự động hóa thực hiện tại Việt Nam được cộng trực tiếp vào VVC đối với nhóm hàng hóa công nghệ và công nghệ thông tin. Quy định này ghi nhận đóng góp của hoạt động nghiên cứu, thiết kế và phát triển công nghệ trong quá trình tạo ra giá trị của sản phẩm tại Việt Nam.

Nghị định cũng cho phép các Bộ chuyên ngành ban hành quy định xuất xứ riêng (PSR) đối với hàng hóa đặc thù khi thật sự cần thiết. Như vậy, việc sử dụng nguyên liệu nhập khẩu không đồng nghĩa sản phẩm không thể có xuất xứ Việt Nam. Điều quan trọng là quá trình sản xuất tại Việt Nam phải đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã HS hoặc hàm lượng giá trị theo quy định.

Nghị định 384 quy định rõ về hàng hóa có xuất xứ Việt Nam

Không công nhận gia công đơn giản, doanh nghiệp phải chủ động chứng minh xuất xứ

Bên cạnh việc quy định các tiêu chí để xác định xuất xứ, Nghị định 384 đặc biệt lưu ý những công đoạn gia công, chế biến đơn giản không được công nhận là hoạt động tạo nên xuất xứ Việt Nam.

Theo Điều 7, có 9 nhóm thao tác không được công nhận xuất xứ, kể cả trong trường hợp có sự chuyển đổi mã HS hoặc phát sinh chi phí.

Các thao tác này bao gồm: bảo quản hàng hóa trong quá trình vận chuyển và lưu kho như thông gió, trải ra, sấy khô, làm lạnh, ngâm muối; cắt, tháo rời, lau chùi, làm sạch, sơn, phủ; là hoặc ủi quần áo, sản phẩm dệt may; tách, sàng lọc, lựa chọn, phân loại, ghép nhóm, ghép bộ, chia tách lô hàng.

Ngoài ra, các hoạt động đóng chai, đóng lon, đóng gói, thay đổi bao bì, chia gói và gộp gói đơn giản; dán nhãn, nhãn hiệu, logo lên sản phẩm hoặc bao bì; trộn đơn giản các nguyên liệu; lắp ráp đơn giản các bộ phận để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh; hoặc kết hợp từ hai hay nhiều công đoạn đơn giản nêu trên cũng không được công nhận là công đoạn tạo xuất xứ.

Quy định này có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn tình trạng lợi dụng các công đoạn gia công đơn giản để xác lập xuất xứ Việt Nam cho hàng hóa. Doanh nghiệp cần phân biệt rõ hoạt động sản xuất, chế biến thực chất với những thao tác chỉ mang tính bảo quản, đóng gói, hoàn thiện hình thức bên ngoài của sản phẩm.

Một nội dung khác doanh nghiệp cần lưu ý là quy định về yếu tố trung tính tại Điều 8. Đây là những vật tư, nguyên liệu gián tiếp không được xem xét khi xác định xuất xứ hàng hóa.

Tám nhóm yếu tố trung tính bao gồm: nhiên liệu và năng lượng phục vụ sản xuất; dụng cụ, khuôn rập và khuôn đúc cơ khí; phụ tùng, vật liệu dùng để bảo dưỡng thiết bị và nhà xưởng; dầu nhờn, chất bôi trơn và các nguyên liệu khác dùng để vận hành máy móc, nhà xưởng; thiết bị an toàn lao động như găng tay, kính, giày dép, quần áo; thiết bị, dụng cụ và máy móc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa; chất xúc tác và dung môi; các nguyên liệu khác không cấu thành hàng hóa nhưng việc sử dụng phải chứng minh là cần thiết.

Việc xác định rõ các yếu tố trung tính giúp đơn giản hóa quá trình kê khai và tính toán xuất xứ. Theo đó, doanh nghiệp không phải chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các yếu tố như điện, nước, máy móc, đồ bảo hộ lao động khi lập bảng kê tính VVC theo nội dung hướng dẫn.

Đáng chú ý, Nghị định 384 được xây dựng theo nguyên tắc không phát sinh thủ tục hành chính mới. Nhà nước không cấp C/O nội địa, không bắt buộc doanh nghiệp phải xin xác nhận hoặc đăng ký xuất xứ đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước.

Thay vào đó, theo Điều 9, thương nhân thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tự kê khai và tự chịu trách nhiệm. Doanh nghiệp chủ động đối chiếu quy trình sản xuất thực tế với các tiêu chí của Nghị định, tự quyết định việc ghi nhãn xuất xứ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã công bố.

Tuy nhiên, không phát sinh thủ tục hành chính không có nghĩa doanh nghiệp được miễn trách nhiệm chứng minh xuất xứ. Thương nhân có nghĩa vụ lưu trữ hóa đơn, chứng từ, bảng kê nguyên vật liệu và quy trình sản xuất trong thời hạn 5 năm; đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ khi cơ quan quản lý nhà nước tiến hành kiểm tra, hậu kiểm.

Về trách nhiệm quản lý, Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối, chủ trì quản lý nhà nước thống nhất, ban hành khung kỹ thuật chung, công khai các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành và kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu số về xuất xứ. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện quản lý chuyên ngành, ban hành quy định xuất xứ riêng đối với hàng hóa đặc thù khi cần thiết, tổ chức kiểm tra, thanh tra trong phạm vi quản lý. UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường và thanh tra ngành thực hiện kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm tại địa phương.

Nghị định 384/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Đối với hàng hóa đã dán nhãn theo quy định cũ và phù hợp pháp luật, doanh nghiệp được tiếp tục lưu thông đến hết hạn sử dụng của sản phẩm. Vỏ bao bì, nhãn mác đã in sẵn tồn kho được tiếp tục sử dụng để bao gói sản phẩm theo thời hạn chuyển tiếp quy định tại Điều 12.

Để chủ động thực hiện, doanh nghiệp cần sớm rà soát nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất, xác định mã HS của nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra; xây dựng bảng kê chi phí phục vụ tính toán VVC; đồng thời hoàn thiện hệ thống hóa đơn, chứng từ và hồ sơ sản xuất để sẵn sàng giải trình khi cần thiết.

Việc thực hiện đúng các quy định về xuất xứ không chỉ giúp doanh nghiệp bảo đảm tính trung thực của thông tin hàng hóa mà còn góp phần khẳng định giá trị thực chất của sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, xây dựng niềm tin của người tiêu dùng và thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.