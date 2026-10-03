Nghị định số 381/2026/NĐ-CP quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức xã, phường, đặc khu

Chính phủ ban hành Nghị định số 381/2026/NĐ-CP ngày 02/10/2026 quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu.

Toàn văn Nghị định số 381/2026/NĐ-CP ngày 02/10/2026 quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu