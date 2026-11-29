Chính phủ ban hành Nghị định số 378/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phát triển đô thị. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2026.

Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định chi tiết khoản 1 Điều 43 Luật Phát triển đô thị về tiêu chí công nhận xã, phường, đặc khu là khu kinh tế đặc biệt.

2. Nghị định này quy định biện pháp thi hành một số Điều của Luật Phát triển đô thị, bao gồm:

a) Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, công nhận xã, phường, đặc khu là khu kinh tế đặc biệt;

b) Trình tự, thủ tục thành lập khu phi thuế quan trong khu kinh tế đặc biệt quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Phát triển đô thị;

c) Tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới, chấm dứt hoạt động khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp; thành lập khu phi thuế quan trong khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp; cơ chế, chính sách, mô hình tổ chức, quản lý nhà nước đối với khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp, khu phi thuế quan ở tỉnh, thành phố quy định tại điểm a khoản 7 Điều 63 Luật Phát triển đô thị;

d) Trình tự, thủ tục công nhận, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ việc áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 63 Luật Phát triển đô thị;

đ) Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan; trình tự, thủ tục kiểm tra, xác nhận và duy trì điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với khu phi thuế quan; trình tự, thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra khu phi thuế quan theo quy định tại điểm b khoản 6 và điểm a khoản 7 Điều 63 Luật Phát triển đô thị;

e) Chế độ, thủ tục hải quan và quản lý chuyên ngành đặc thù tại khu cảng mở theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 63 Luật Phát triển đô thị;

g) Định mức mua hàng miễn thuế trong khu kinh tế đặc biệt đối với người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam có đăng ký lưu trú trong khu kinh tế đặc biệt theo quy định tại khoản 4 Điều 54 Luật Phát triển đô thị;

h) Tiêu chí đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị lấn biển để thu hút nhà đầu tư chiến lược; điều kiện xác định nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án đầu xây dựng khu đô thị lấn biển; việc đầu tư, xây dựng, phát triển khu đô thị lấn biển quy định tại Điều 19 Luật Phát triển đô thị và việc áp dụng quy định về khu đô thị lấn biển đối với tỉnh, thành phố theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 63 Luật Phát triển đô thị.

3. Quy định tại các điểm b, d, đ và e khoản 2 Điều này áp dụng đối với khu phi thuế quan, khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp, khu cảng mở, khu kinh tế đặc biệt trên phạm vi cả nước.

4. Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra khu phi thuế quan, khu cảng mở, địa điểm kinh doanh hàng miễn thuế không quy định tại Nghị định này thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.

5. Nội dung về thuế, quản lý ngoại thương, đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng tài sản công, tiền tệ, ngân hàng, ngoại hối, quốc phòng, an ninh và lĩnh vực chuyên ngành khác không quy định tại Nghị định này thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

6. Trường hợp một doanh nghiệp vừa thuộc đối tượng quy định tại Điều 28 Nghị định này, vừa thuộc đối tượng áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định của pháp luật về hải quan, Luật Thủ đô hoặc nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng theo một chế độ và chỉ được công nhận theo một chế độ tại cùng một thời điểm.