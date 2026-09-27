Nghị định mới về xử phạt báo chí: Mức phạt cao nhất lên đến 500 triệu đồng

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định 367/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. Nghị định có hiệu lực từ ngày 26/9/2026, quy định cụ thể các hành vi vi phạm, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

Phạt đến 100 triệu đồng hành vi cản trở hoạt động báo chí

Nghị định quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 2 năm. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm là 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với cá nhân.

Đáng chú ý, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Hành vi thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên bị phạt từ 30-50 triệu được.

Hình minh họa do AI tạo.

Phạt từ 50-70 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp; hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt từ 70-100 triệu đồng áp dụng đối với hành vi có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng của nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hàng loạt vi phạm về nội dung thông tin bị xử phạt

Nghị định quy định phạt từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi không nêu rõ xuất xứ nguồn tin khi đăng, phát trên báo chí thông tin do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền có nghĩa vụ cung cấp.

Phạt từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng; minh họa, đặt tiêu đề không phù hợp nội dung làm người đọc hiểu sai; đăng, phát ý kiến phản hồi không đầy đủ hoặc không đúng thời điểm theo quy định.

Mức phạt từ 20-40 triệu đồng áp dụng đối với các hành vi như đăng, phát tin, bài, ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục; cổ xúy hủ tục, mê tín, dị đoan; thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia khi đăng, phát hình ảnh bản đồ Việt Nam; đăng, phát thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất, tinh thần của trẻ em.

Cùng mức phạt này còn áp dụng đối với hành vi tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân khi chưa được đồng ý; xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín; làm lộ danh tính người tố cáo, trừ các trường hợp pháp luật quy định.

Phạt từ 40-60 triệu đồng đối với hành vi miêu tả tỉ mỉ hành vi tội ác; quy kết tội danh khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật; đăng, phát thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội; thông tin về thân nhân, các mối quan hệ của cá nhân trong vụ án, vụ việc tiêu cực khi không có căn cứ chứng minh liên quan.

Mức phạt từ 60-80 triệu đồng áp dụng đối với hành vi đăng, phát thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Phạt đến 500 triệu đồng với vi phạm đặc biệt nghiêm trọng

Theo Nghị định, hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng hoặc tin, bài, ảnh kích động bạo lực mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt từ 80-100 triệu đồng.

Phạt từ 100-200 triệu đồng đối với hành vi đăng, phát, giới thiệu, quảng bá tác phẩm, tài liệu hoặc nội dung thông tin trong tác phẩm, tài liệu đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, gỡ bỏ, tiêu hủy hoặc nội dung thông tin mà cơ quan báo chí đã có cải chính, trừ trường hợp được quy định riêng.

Mức phạt từ 300-400 triệu đồng áp dụng đối với hành vi đăng, phát thông tin không phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; thông tin xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân; thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, uy tín, hình ảnh Việt Nam, gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Mức phạt cao nhất từ 400-500 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi đăng, phát thông tin gây ảnh hưởng đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; đăng, phát thông tin có nội dung theo quy định của Luật Báo chí mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong đó, các hành vi liên quan đến xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc cũng thuộc nhóm vi phạm có mức phạt này.

Nghị định 367/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 26/9/2026. Đối với hành vi xảy ra và kết thúc trước thời điểm Nghị định có hiệu lực nhưng sau đó mới bị phát hiện hoặc đang được xem xét, giải quyết, việc xử lý được thực hiện theo quy định có hiệu lực tại thời điểm hành vi xảy ra.

Đối với hành vi xảy ra trước nhưng vẫn đang diễn ra khi Nghị định có hiệu lực thì áp dụng quy định của Nghị định 367/2026/NĐ-CP. Các quyết định xử phạt đã ban hành hoặc thi hành xong trước thời điểm Nghị định có hiệu lực nhưng còn khiếu nại được xử lý theo quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm ban hành quyết định xử phạt.