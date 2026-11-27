Theo Nghị định 422, các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt được áp dụng cho thành phố Đồng Nai bao gồm 6 nhóm nội dung lớn: tổ chức bộ máy, chế độ công vụ; quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị và trật tự an toàn đô thị; phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, đào tạo, y tế và an sinh xã hội; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nguồn lực phát triển đô thị đặc biệt.

Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình tổ chức, quản lý và phát triển thành phố, tạo cơ sở để Đồng Nai khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới.