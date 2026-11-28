Cảng Phước An nằm trong vùng kinh tế động lực phía Nam, là cảng biển lớn nhất tỉnh Đồng Nai được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ảnh: Khải - Vương

Ngày 26/11/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 422/2026/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách phát triển thành phố Đồng Nai, nhằm cụ thể hóa việc áp dụng các cơ chế thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt theo Luật Phát triển đô thị; đồng thời xác lập trách nhiệm của chính quyền thành phố trong tổ chức thực hiện, giám sát và giải trình.

SÁU NHÓM CƠ CHẾ ĐƯỢC ÁP DỤNG

Theo Nghị định 422, các cơ chế, chính sách phát triển đô thị đặc biệt được áp dụng cho Đồng Nai gồm sáu nhóm: tổ chức bộ máy, chế độ công vụ; quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị và trật tự an toàn đô thị; phát triển kinh tế; văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, đào tạo, y tế và an sinh xã hội; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nguồn lực phát triển đô thị đặc biệt.

Trong đó, nhóm cơ chế về tổ chức bộ máy và chế độ công vụ được áp dụng theo điều 6 và điều 9 của Luật Phát triển đô thị. Đối với quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị, Đồng Nai được áp dụng các quy định tại điều 10 đến điều 16, trừ một nội dung được loại trừ cụ thể trong nghị định.

Ở lĩnh vực kinh tế, các cơ chế được áp dụng theo những điều khoản về phát triển kinh tế của Luật Phát triển đô thị. Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, đào tạo, y tế, an sinh xã hội và khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cũng được đưa vào phạm vi áp dụng.

Nhóm thứ sáu liên quan đến nguồn lực phát triển đô thị đặc biệt, bao gồm các quy định về tài chính, ngân sách và những nguồn lực phục vụ phát triển thành phố. Tuy nhiên, Nghị định 422 cũng quy định rõ một số nội dung cụ thể trong các điều khoản của Luật Phát triển đô thị không thuộc phạm vi áp dụng.

Một nội dung đáng chú ý là thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền thành phố. Theo điều 5, HĐND, UBND và Chủ tịch UBND Thành phố được ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền đối với các cơ chế, chính sách áp dụng cho Đồng Nai.

Đối với những nội dung được phép quy định khác với văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành, nghị định đặt ra các giới hạn, không áp dụng đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại quốc gia, dân tộc, tôn giáo và những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến chủ quyền quốc gia.

Quá trình xây dựng, ban hành văn bản phải đánh giá sự cần thiết, tính cân đối, hợp lý và tác động của chính sách; xác định mục tiêu, kết quả dự kiến, cơ chế giám sát, thanh tra, kiểm tra và trách nhiệm giải trình. Dự thảo cũng phải được tham vấn các bộ, cơ quan liên quan, lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp, đồng thời công khai hồ sơ và nội dung tiếp thu, giải trình.

TĂNG LIÊN KẾT VỚI TP. HỒ CHÍ MINH, QUY ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM THỰC THI

Nghị định 422 còn xác định Đồng Nai là địa phương trong vùng đô thị đặc biệt với TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, TP. Đồng Nai tham gia liên kết, phát triển vùng đô thị đặc biệt cùng TP. Hồ Chí Minh và các địa phương khác thuộc vùng, đồng thời thực hiện những cơ chế, chính sách áp dụng đối với địa phương trong vùng theo Luật Phát triển đô thị.

Quy định này tạo cơ sở pháp lý cho việc phối hợp giữa Đồng Nai với TP. Hồ Chí Minh trong phát triển đô thị và tổ chức các hoạt động liên kết vùng. Đây cũng là nội dung gắn với định hướng xây dựng Đồng Nai trở thành một cực tăng trưởng đa chức năng, có quan hệ kết nối chặt chẽ với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực.

Đi cùng với việc mở rộng thẩm quyền là các quy định về giám sát và trách nhiệm của chính quyền thành phố. HĐND Thành phố có trách nhiệm giám sát việc thi hành Luật Phát triển đô thị, các văn bản hướng dẫn thi hành và Nghị định 422.

UBND thành phố phải hằng năm báo cáo Chính phủ và HĐND thành phố về tình hình thực hiện các quy định liên quan. HĐND, UBND và Chủ tịch UBND các cấp cũng phải bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; thực hiện trách nhiệm giải trình với cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định.

Nghị định số 422/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2026. Riêng các chính sách ưu đãi thuế quy định tại một số khoản của điều 39 Luật Phát triển đô thị được áp dụng đối với Đồng Nai từ kỳ tính thuế năm 2027. Đối với những cơ chế cần HĐND, UBND hoặc Chủ tịch UBND thành phố ban hành quy định, quyết định để tổ chức thực hiện, trong thời gian các văn bản này chưa được ban hành hoặc chưa có hiệu lực, thành phố tiếp tục áp dụng quy định pháp luật hiện hành. Các chương trình, dự án và quy hoạch đã được phê duyệt, đang triển khai trước thời điểm nghị định có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quyết định đã ban hành, với những điều kiện chuyển tiếp được quy định cụ thể tại nghị định.