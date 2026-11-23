Ngày 19/11/2026, Chính phủ ban hành Nghị định 415/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ. Văn bản dài 77 trang, gồm 5 chương và 61 điều, thay thế Nghị định 51/2019/NĐ-CP cùng Điều 3 Nghị định 126/2021/NĐ-CP.

Nghị định 415 lấy căn cứ từ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 và Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15. Vì thế danh mục hành vi vi phạm trải sang những vùng gắn trực tiếp với kinh tế số như công nghệ chiến lược, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với mô hình kinh doanh mới, vốn đầu tư mạo hiểm cho đổi mới sáng tạo, bí mật công nghệ và dữ liệu.

Mức phạt tiền tối đa với cá nhân là 50 triệu đồng, với tổ chức là 100 triệu đồng. Các mức phạt ghi tại Chương II và Chương III áp cho tổ chức, còn cá nhân có cùng hành vi chịu mức bằng một nửa. Thời hiệu xử phạt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ là 1 năm.

Từ ngày 5/1/2027, hoạt động công nghệ cao, công nghệ chiến lược sai phạm vi cấp phép có thể chịu mức phạt tới 100 triệu đồng.

Công nghệ chiến lược đứng ở mức phạt cao nhất của nghị định

Năm điều liên tiếp, từ Điều 37 đến Điều 41, dành riêng cho công nghệ cao và công nghệ chiến lược. Tổ chức thực hiện hoạt động công nghệ chiến lược sai nội dung, mục tiêu hoặc phạm vi ghi trong giấy phép, văn bản chấp thuận có thể chịu phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.

Mức phạt tăng lên 10 đến 20 triệu đồng nếu tổ chức không thực hiện đủ biện pháp kiểm soát rủi ro theo yêu cầu khi hoạt động công nghệ chiến lược gây hại đến sức khỏe con người, môi trường hoặc lợi ích công cộng.

Nấc cao nhất từ 70 đến 100 triệu đồng dành cho hành vi lợi dụng công nghệ chiến lược để xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, khi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đi kèm là hình thức đình chỉ hoạt động công nghệ cao, công nghệ chiến lược từ 6 đến 12 tháng và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Điều 38 nhắm vào khâu sử dụng. Tổ chức dùng công nghệ chiến lược hoặc sản phẩm, dịch vụ hình thành từ công nghệ đó sai mục đích, sai công năng, tự ý chuyển đổi mục đích khai thác hay cho bên khác sử dụng trái quy định có thể chịu phạt từ 10 đến 20 triệu đồng, kèm biện pháp buộc ngừng sử dụng công nghệ, dây chuyền, máy móc hoặc dữ liệu liên quan.

Ở mảng chính sách ưu đãi, Điều 39 liệt kê hành vi gian dối khi xác định doanh thu, chi phí nghiên cứu và phát triển, tỷ lệ lao động, tỷ lệ nội địa hóa nhằm đạt tiêu chí doanh nghiệp công nghệ cao hoặc doanh nghiệp công nghệ chiến lược. Mức phạt từ 30 đến 40 triệu đồng, đồng thời doanh nghiệp phải hoàn trả khoản hỗ trợ đã nhận và nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Dữ liệu gắn với công nghệ chiến lược được tách thành nhóm riêng. Theo Điều 40, tổ chức không thực hiện đủ biện pháp quản lý, bảo vệ bí mật công nghệ, dữ liệu thuộc phạm vi phải bảo mật chịu phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Hành vi mua, bán, tiếp nhận, tiết lộ hoặc chuyển giao trái pháp luật bí mật công nghệ, dữ liệu liên quan đến công nghệ chiến lược chịu mức 70 đến 100 triệu đồng, kèm biện pháp buộc xóa, gỡ bỏ dữ liệu đã tiết lộ.

Doanh nghiệp gian dối số liệu để đạt tiêu chí doanh nghiệp công nghệ chiến lược có thể chịu phạt 30 đến 40 triệu đồng.

Thử nghiệm có kiểm soát và vốn mạo hiểm có chế tài riêng

Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới có riêng Điều 29. Doanh nghiệp tham gia thử nghiệm vượt thời hạn cấp phép, không cung cấp đủ thông tin rủi ro cho người tham gia hoặc thu thập, sử dụng dữ liệu sai mục đích đã phê duyệt có thể chịu phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.

Thử nghiệm vượt phạm vi, quy mô hoặc đối tượng cho phép, không bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu thu thập, chia sẻ dữ liệu thử nghiệm trái quy định thuộc nấc 10 đến 20 triệu đồng. Che giấu rủi ro, không tạm dừng khi cơ quan quản lý yêu cầu hoặc tiếp tục chạy khi rủi ro vượt ngưỡng chịu phạt 20 đến 30 triệu đồng. Nếu các hành vi đó gây hậu quả nghiêm trọng với tính mạng, sức khỏe, môi trường, mức phạt lên 70 đến 100 triệu đồng và hoạt động thử nghiệm có thể dừng từ 6 đến 12 tháng.

Song song, Điều 8 của Nghị định 415 ghi nhận nguyên tắc loại trừ trách nhiệm hành chính đối với rủi ro trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Luật số 93/2025/QH15. Cách thiết kế đó vạch ranh giới giữa thất bại kỹ thuật khi thử nghiệm công nghệ chiến lược, mô hình mới với hành vi che giấu thông tin, vượt giới hạn cho phép.

Với đầu tư mạo hiểm cho đổi mới sáng tạo, Điều 22 chia ba nấc. Không theo dõi việc sử dụng vốn hoặc không công khai thông tin chịu phạt 5 đến 10 triệu đồng, dùng vốn có hỗ trợ của Nhà nước sai phương án đã duyệt chịu mức 10 đến 20 triệu đồng. Nấc 30 đến 40 triệu đồng áp cho hành vi lập hồ sơ giả, làm sai lệch kết quả nghiên cứu, kết quả kinh doanh để gọi vốn, hay dùng vốn cho hoạt động không liên quan đến đổi mới sáng tạo như đã cam kết.

Người vi phạm có thể xác nhận biên bản điện tử qua tài khoản VNeID, có giá trị như chữ ký trên biên bản giấy.

Biên bản điện tử, chứng cứ số và chuyển giao công nghệ

Điều 7 của Nghị định 415 đưa quy trình xử phạt lên môi trường điện tử. Chứng cứ điện tử có thể thu thập trực tiếp hoặc trực tuyến trên hệ thống thông tin của chính tổ chức vi phạm, hoặc trên cơ sở dữ liệu công bố công khai. Người có thẩm quyền đánh giá giá trị chứng cứ theo Điều 11 Luật Giao dịch điện tử năm 2023.

Biên bản vi phạm lập trên môi trường điện tử do người có thẩm quyền ký số. Người vi phạm, người chứng kiến xác nhận qua tài khoản định danh điện tử VNeID hoặc tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia, và thao tác xác nhận có giá trị như chữ ký trên biên bản giấy. Trường hợp người nhận không mở quyết định xử phạt điện tử, quyết định coi như đã giao sau 3 ngày làm việc kể từ khi nhập vào hệ thống.

Ở mảng chuyển giao công nghệ, chuyển giao công nghệ thuộc danh mục hạn chế khi chưa có giấy phép chịu phạt 70 đến 100 triệu đồng. Môi giới, quảng cáo, chào bán công nghệ thuộc danh mục cấm chuyển giao chịu mức 50 đến 70 triệu đồng, còn tổ chức, điều hành hoạt động chuyển giao loại công nghệ đó chịu mức 70 đến 100 triệu đồng. Trong dự án đầu tư, Điều 48 áp cùng mức 70 đến 100 triệu đồng với hành vi sử dụng công nghệ khác nội dung đã thẩm định, kèm đình chỉ hoạt động sử dụng công nghệ từ 3 đến 6 tháng.

Theo điều khoản chuyển tiếp, hành vi xảy ra trước ngày 5/1/2027 nhưng vẫn tiếp diễn sau thời điểm đó sẽ xử lý theo Nghị định 415, còn hành vi đã kết thúc trước ngày hiệu lực áp dụng nguyên tắc có lợi cho bên vi phạm. Ngoài các chức danh thuộc Bộ, Sở Khoa học và Công nghệ và lực lượng thanh tra, thẩm quyền xử phạt còn trao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Công an nhân dân, Hải quan và Quản lý thị trường.