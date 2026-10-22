Nghị định 390/2026/NĐ-CP: Những thay đổi đáng chú ý trong quản lý kinh doanh vàng

Theo ĐBQH Nguyễn Phương Thủy, thay vì “làm thế nào để người dân mua được nhà”, chính sách nhà ở nên tập trung trả lời câu hỏi “làm thế nào để người dân có thể sống ổn định trong một căn nhà phù hợp ngay từ hôm nay?”.