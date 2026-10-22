Nghị định 390/2026/NĐ-CP: Những thay đổi đáng chú ý trong quản lý kinh doanh vàng
Nghị định số 390/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16-10-2026, bổ sung nhiều quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Đáng chú ý là yêu cầu thanh toán không dùng tiền mặt đối với giao dịch mua, bán vàng từ 5 triệu đồng trong ngày, cùng những điều chỉnh về điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu và công tác giám sát thị trường.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nghi-dinh-390-2026-nd-cp-nhung-thay-doi-dang-chu-y-trong-quan-ly-kinh-doanh-vang-1762306.html