Nghị định 381/2026/NĐ-CP: Cán bộ, công chức cấp xã được hưởng phụ cấp công vụ 55%
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 381/2026/NĐ-CP ngày 2-10-2026 quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/multimedia/infographic/202610/infographic-nghi-dinh-3812026nd-cp-can-bo-cong-chuc-cap-xa-duoc-huong-phu-cap-cong-vu-55-8ae0210/