Nghị định 381/2026/NĐ-CP: Cán bộ, công chức cấp xã được hưởng phụ cấp công vụ 55%

Bác sỹ T. đã mời người mẹ có con đang bị sốt ra ngoài với thái độ không vui vẻ và khi đến số thứ tự khám của con mình, dù chị M. đã đưa con ngồi vào ghế nhưng bác sỹ vẫn gọi tên con chị như “hét."