Nghị định 381/2026/NĐ-CP: Cán bộ, công chức cấp xã được hưởng phụ cấp 55%

Theo quy định mới, mức phụ cấp công vụ được xác định ở mức 55% trong nhiều trường hợp, nhưng không phải tất cả cán bộ, công chức cấp xã đều nhận cùng một tỷ lệ. Ảnh minh hoạ

Đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ 55% theo Nghị định số 381/2026/NĐ-CP?

Theo Điều 3 Nghị định số 381/2026/NĐ-CP, mức phụ cấp công vụ bằng 55% mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có, áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố về chi tiền lương, thu nhập tăng thêm.

Đối tượng của nghị định là cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu.

Như vậy, mức 55% được áp dụng theo điều kiện cụ thể về chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức tại địa phương, không phải một tỷ lệ áp dụng đồng loạt cho mọi trường hợp.

Đối tượng thuộc nhóm hưởng phụ cấp 25%?

Mức phụ cấp công vụ 25% mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có, áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố.

Đáng chú ý, người thuộc nhóm này vẫn có thể được hưởng phần chênh lệch. Trường hợp mức tiền lương, thu nhập tăng thêm được hưởng thấp hơn mức phụ cấp công vụ 55%, cán bộ, công chức được hưởng phần chênh lệch để bằng mức phụ cấp công vụ 55%.

Như vậy, Nghị định số 381/2026/NĐ-CP phân định mức phụ cấp công vụ theo việc cán bộ, công chức cấp xã có hay không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố. Với nhóm hưởng 25%, nghị định đồng thời có cơ chế bù phần chênh lệch nếu mức tiền lương, thu nhập tăng thêm thấp hơn mức phụ cấp công vụ 55%.

Phụ cấp được áp dụng từ ngày 1/7

Nghị định số 381/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 2/10/2026, tức ngày ký ban hành. Tuy nhiên, chế độ phụ cấp quy định tại nghị định được áp dụng kể từ ngày 1/7/2026 và thực hiện cho đến khi cải cách chính sách tiền lương.

Theo quy định chuyển tiếp, cán bộ, công chức cấp xã thuộc trường hợp áp dụng mức phụ cấp công vụ theo khoản 1 và khoản 3 Điều 3, nếu trong thời gian từ ngày 1/7/2026 đến trước khi nghị định có hiệu lực đã hưởng mức phụ cấp công vụ thấp hơn 55%, thì được hưởng phần chênh lệch để bằng mức phụ cấp công vụ 55%.

Như vậy, thời điểm bắt đầu áp dụng chế độ mới được xác định từ ngày 1/7/2026, sớm hơn thời điểm Nghị định số 381/2026/NĐ-CP có hiệu lực.

Không dùng phụ cấp công vụ để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Nghị định quy định phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng nhưng không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Một số khoảng thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ, gồm thời gian đi công tác, làm việc hoặc học tập ở nước ngoài thuộc trường hợp được hưởng 40% tiền lương; nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; hoặc bị tạm đình chỉ công tác, tạm giữ, tạm giam.

Khi cán bộ, công chức cấp xã thôi làm việc trong các cơ quan thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định, việc hưởng phụ cấp công vụ chấm dứt từ tháng tiếp theo.

Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp công vụ được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và tổng hợp vào nhu cầu cải cách tiền lương hằng năm của các địa phương.

Nghị định số 381/2026/NĐ-CP đồng thời bãi bỏ các quy định liên quan về cán bộ, công chức cấp xã tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.