Ngày 21/11 vừa qua tại Hà Nội, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) tổ chức buổi gặp mặt phổ biến Nghị định số 371/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý lao động Đoàn ngoại giao, đã giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của Nghị định so với các quy định trước đây.

Nghị định gồm 3 chương, 15 điều, quy định về phạm vi, đối tượng áp dụng; công tác tuyển dụng, quản lý người lao động; hồ sơ quản lý lao động; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động, tổ chức, cá nhân nước ngoài và doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý lao động Đoàn ngoại giao Nguyễn Toàn Thắng giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của Nghị định số 371/2026/NĐ-CP. (Ảnh: Thành Long)

Việc ban hành Nghị định góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam tại các tổ chức, cá nhân nước ngoài, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp, thực hiện thống nhất trách nhiệm giữa các bên liên quan.

Chia sẻ với Báo Thế giới & Việt Nam, đại diện Aide et Action (AEA) Việt Nam cho rằng, Nghị định 371/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường lao động minh bạch, công bằng, trong đó quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động được bảo đảm, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, bền vững.

Minh bạch trong tuyển dụng, rõ ràng về trách nhiệm

Hiện nay, AEA Việt Nam có 12 lao động Việt Nam đang làm việc tại các bộ phận quản lý, chương trình, tài chính, hành chính – nhân sự và các vị trí hỗ trợ khác. Theo đại diện tổ chức, công tác tuyển dụng được thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng và không phân biệt đối xử.

Từ thực tiễn hoạt động, đại diện AEA Việt Nam cho biết, trước khi Nghị định 371/2026/NĐ-CP có hiệu lực, việc tuyển dụng và quản lý lao động Việt Nam tại tổ chức đã được triển khai trên cơ sở Bộ luật Lao động và các quy định pháp luật liên quan. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn phát sinh một số vấn đề cần được hướng dẫn cụ thể hơn.

Đặc thù của các tổ chức nước ngoài là thường áp dụng quy trình tuyển dụng riêng theo chính sách nhân sự của tổ chức quốc tế hoặc tổ chức mẹ ở nước ngoài. Do đó, việc kết nối quy trình tuyển dụng nội bộ với yêu cầu quản lý của cơ quan chức năng đôi khi cần thêm hướng dẫn. Bên cạnh đó, việc xác định đầu mối tiếp nhận thông tin, hồ sơ và trách nhiệm báo cáo trong quá trình tuyển dụng, quản lý người lao động cũng cần được thực hiện thống nhất, thuận tiện hơn.

AEA Việt Nam hiện nay có 12 lao động Việt Nam theo dạng hợp đồng đang làm việc tại các bộ phận quản lý, chương trình, tài chính, hành chính – nhân sự và các vị trí hỗ trợ khác. (Nguồn: AEA)

Một vấn đề khác được AEA Việt Nam quan tâm là trách nhiệm của tổ chức sử dụng lao động và người lao động trong việc cung cấp, cập nhật thông tin, thực hiện các thủ tục quản lý. Theo đại diện tổ chức, việc có hướng dẫn thống nhất, rõ ràng và dễ tiếp cận sẽ giúp cả người lao động lẫn bộ phận nhân sự hiểu đúng, thực hiện đầy đủ các quy định.

Từ những yêu cầu thực tiễn đó, AEA Việt Nam kỳ vọng Nghị định 371 sẽ góp phần chuẩn hóa quy trình, làm rõ trách nhiệm của các bên và tạo thuận lợi hơn cho hoạt động tuyển dụng, quản lý lao động tại các tổ chức nước ngoài. Đây cũng là cơ sở để hạn chế những vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quan hệ lao động.

Chủ động triển khai, bảo đảm quyền lợi người lao động

Để triển khai các quy định mới, AEA Việt Nam dự kiến tăng cường phổ biến, cập nhật các quy định pháp luật và tổ chức hướng dẫn để nhân viên nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của mình.

Tổ chức cũng chú trọng bảo đảm tính minh bạch trong quan hệ lao động, trong đó người lao động được cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng, mô tả công việc, tiền lương, chế độ bảo hiểm, thời gian làm việc, nghỉ ngơi và các chính sách phúc lợi.

Bên cạnh đó, bộ phận Nhân sự sẽ tiếp tục cập nhật những quy định pháp luật mới, hướng dẫn người lao động thực hiện các thủ tục cần thiết và giải đáp những vấn đề liên quan. AEA Việt Nam cũng khuyến khích nhân viên chủ động trao đổi với bộ phận Nhân sự hoặc quản lý trực tiếp khi phát sinh khó khăn, vướng mắc; đồng thời duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh trên nguyên tắc minh bạch, bảo mật và không gây bất lợi cho người phản ánh.

AEA giúp đỡ người nông dân phát triển sinh kế và hỗ trợ khởi nghiệp tại Lào Cai. (Nguồn: AEA)

Theo đại diện AEA Việt Nam, việc triển khai Nghị định không đơn thuần dừng lại ở việc tuân thủ các thủ tục hành chính mà còn hướng tới xây dựng môi trường làm việc minh bạch, công bằng và tôn trọng. Trong đó, người lao động cần hiểu rõ quyền lợi, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và tự tin lên tiếng khi cần bảo vệ các quyền hợp pháp của mình.

Từ góc độ đơn vị sử dụng lao động, AEA Việt Nam cho rằng hiệu quả của Nghị định sẽ không chỉ được thể hiện qua việc thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật mà còn ở những chuyển biến thực chất trong quan hệ lao động. Khi trách nhiệm của các bên được xác định rõ ràng, thông tin được công khai và quyền lợi người lao động được quan tâm đúng mức, môi trường làm việc sẽ có thêm nền tảng để phát triển ổn định, chuyên nghiệp và bền vững.

Aide et Action (AEA) là tổ chức phi chính phủ của Pháp, hoạt động tại Việt Nam từ năm 2003 với phương châm “Thay đổi thế giới qua giáo dục”. Tổ chức tập trung triển khai các dự án giáo dục bền vững nhằm hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, thông qua ba lĩnh vực chính: chăm sóc và giáo dục trẻ em; nâng cao cơ hội tiếp cận và chất lượng giáo dục; đào tạo nghề, phát triển sinh kế và hỗ trợ khởi nghiệp.