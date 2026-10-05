Nghị định 328/2026/NĐ-CP: VNeID tiếp nhận phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật

Từ 5/10, người dân có thể phản ánh tin giả qua VNeID theo quy định của Nghị định 328/2026/NĐ-CP.

Người dân có thêm kênh phản ánh tin giả

Theo Điều 13 Nghị định 328/2026/NĐ-CP, việc báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật được thực hiện thông qua nhiều hình thức, gồm liên hệ trực tiếp, đường dây nóng; qua cổng thông tin điện tử của các cơ quan, bộ, ban, ngành; qua ứng dụng VNeID hoặc gửi văn bản đến cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Như vậy, từ ngày 5/10, VNeID trở thành một trong các kênh để cá nhân, cơ quan, tổ chức báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật.

Việc phản ánh được thực hiện ở cấp độ thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật. Sau đó, thông tin được kiểm chứng, xác minh, làm rõ để cơ quan có thẩm quyền đưa ra kết luận theo quy định.

Trường hợp tin báo, tố giác, phản ánh có dấu hiệu tội phạm, việc xử lý được thực hiện theo quy định của pháp luật hình sự và các quy định liên quan. Với những trường hợp khác, thông tin được xử lý theo quy trình phòng, chống tin giả, tin sai sự thật quy định tại nghị định.

Nghị định cũng quy định cá nhân, cơ quan, tổ chức khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết, xử lý theo quy trình.

Tin được phản ánh sẽ được kiểm chứng trước khi xử lý

Theo Điều 8 Nghị định 328/2026/NĐ-CP, quy trình xử lý tin giả, tin sai sự thật gồm 6 bước: phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật; kiểm chứng, xác minh, làm rõ; gắn nhãn; công bố, cảnh báo; ngăn chặn, gỡ bỏ và áp dụng các hình thức xử lý.

Ở bước phát hiện, thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật có thể được phát hiện thông qua phản ánh, tố giác của cá nhân, cơ quan, tổ chức; hoạt động giám sát, rà soát, kiểm soát của cơ quan chức năng; hoặc qua rà soát, cảnh báo của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, mạng xã hội và thông tin xuyên biên giới. Thông tin cũng có thể được phát hiện từ yêu cầu của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp hoặc của nạn nhân, tổ chức bị ảnh hưởng.

Sau khi phát hiện, cơ quan có thẩm quyền phân loại thông tin để kiểm chứng, xác minh, làm rõ hoặc chuyển đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Việc kiểm chứng được thực hiện theo lĩnh vực, phạm vi và thẩm quyền quản lý. Nếu trong quá trình này phát hiện dấu hiệu tội phạm, thông tin, vụ việc được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo quy định.

Sau khi có kết luận thông tin là tin giả, tin sai sự thật, cơ quan có thẩm quyền thực hiện các bước tiếp theo của quy trình. Trong đó, Nghị định quy định cơ chế gắn nhãn đối với tin giả, tin sai sự thật thuộc trường hợp phải gắn nhãn.

Theo Điều 10, cơ quan, đơn vị trực tiếp kiểm chứng, xác minh, làm rõ thông tin thực hiện gắn nhãn trong thời hạn 24 giờ kể từ khi có kết luận thông tin là tin giả, tin sai sự thật. Nhãn có thể được thể hiện bằng ký hiệu, biểu tượng hoặc dòng chữ “TIN GIẢ, TIN SAI SỰ THẬT”.

Sau khi gắn nhãn, cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông, mạng xã hội và thông tin xuyên biên giới rà soát những thông tin tương tự để thực hiện biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ hoặc cảnh báo theo quy định.

Việc công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật có thể được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, ứng dụng VNeID và các kênh, trang truyền thông phục vụ công tác phòng, chống tin giả, tin sai sự thật. Với những trường hợp có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng, cơ quan chức năng có thể phối hợp để công bố, cảnh báo rộng rãi.

Bộ Công an được giao vai trò quản lý nhà nước về phòng, chống tin giả theo Nghị định 328/2026/NĐ-CP

Nghị định 328/2026/NĐ-CP quy định Bộ Công an giúp Chính phủ quản lý nhà nước về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật. Bộ có trách nhiệm tham mưu, điều phối, hướng dẫn và phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác này.

Bộ Công an được giao hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông, mạng xã hội, thông tin xuyên biên giới trong việc xác minh, ngăn chặn và gỡ bỏ tin giả, tin sai sự thật theo quy định. Bộ Công an cũng có trách nhiệm tuyên truyền, cảnh báo, phổ biến kỹ năng phát hiện, kiểm chứng và xử lý thông tin.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các biện pháp phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý; đồng thời thực hiện kiểm chứng, xác minh, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp không thuộc thẩm quyền, vụ việc được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền hoặc Bộ Công an để xử lý theo quy định.