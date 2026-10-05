Nghi cướp của, giết người tại Nhật, một lính Thủy quân lục chiến Mỹ bị bắt

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ việc. Ảnh: NHK

Nghi phạm là Devin Jacob Ballard, 20 tuổi, đang đóng quân tại Căn cứ Không quân Futenma của Thủy quân lục chiến Mỹ. Ballard bị tình nghi đã sát hại cô Yagi Anna, 39 tuổi, sống tại thành phố Naha, tại một khách sạn trong thành phố này trong khoảng từ 2 đến 4h sáng 3-10. Đối tượng này cũng bị tình nghi đã lấy trộm ví và đồ đạc khác của nạn nhân.

Cảnh sát cho biết khám nghiệm tử thi cho thấy, cô Yagi bị tử vong vì ngạt thở do áp lực lên cổ. Đoạn băng hình do camera an ninh thu được cho thấy một người vào phòng khách sạn với một phụ nữ, sau đó rời đi với một số vật dụng. Tóc và hình xăm của người trong đoạn băng hình này được cho là giống với Ballard.

Hiệp ước về Quy chế Lực lượng Mỹ quy định rằng, chính quyền Mỹ có quyền tài phán ưu tiên đối với các hành vi phạm tội của quân nhân Mỹ trong khi thi hành nhiệm vụ chính thức. Hiệp ước cũng quy định rằng trong trường hợp phạm tội ngoài công vụ, nếu nghi phạm nằm trong tay Mỹ, những người này sẽ do Mỹ giam giữ cho đến khi bị phía Nhật Bản truy tố.

Ballard bị cảnh sát tìm thấy vào tối 3-10 tại một khu giải trí ở Okinawa, cách khách sạn nói trên khoảng 18 km. Họ đã bắt giữ nghi phạm do vụ việc phạm tội của người này không liên quan đến nghĩa vụ quân sự chính thức của Mỹ. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã bác bỏ các cáo buộc, nói rằng anh ta “không biết”.

Theo NHK