Nghi can phóng hỏa giết người ở Vĩnh Long do mâu thuẫn tình cảm

Chiều 10/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cán bộ điều tra đã tiếp xúc, lấy lời khai ban đầu đối với Trần Bá Triết (SN 2002, ngụ xã Phong Điền, TP Cần Thơ).

Thanh niên này là nghi can trong vụ phóng hỏa sát hại chị P.T.N.H. (SN 1994, ngụ xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) vào rạng sáng cùng ngày.

Theo diễn biến vụ việc, khoảng 0h5 ngày 10/11, tại phòng số 4, khu nhà trọ thuộc ấp Phước Yên, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long, người dân phát hiện nạn nhân P. T. N. H chết trong trạng thái bị cháy và trên người có nhiều vết đâm.

Nghi can Trần Bá Triết. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, điều tra làm rõ.

Qua xác minh, bước đầu xác định đối tượng gây án là Trần Bá Triết (SN 2002, nơi thường trú ấp Trường Đông A, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ) là bạn trai của nạn nhân.

Sau khi gây án, kẻ này bị thương nặng nên đã bỏ trốn khỏi hiện trường, thuê xe taxi đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cấp cứu.

Con dao Triết vứt lại trong bụi cỏ lúc bỏ trốn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc người có liên quan để điều tra, làm rõ. Bước đầu, xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm.

Nghi phạm Triết đang được bác sĩ chăm sóc y tế và Công an tỉnh Vĩnh Long đã phân công cán bộ túc trực, giám sát. Vụ việc cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.