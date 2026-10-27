Nghi bị theo dõi, người đàn ông vô cớ tấn công người đi đường

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã phối hợp với Công an phường Tân Hạnh thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Ngọc Thuận (31 tuổi, trú phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thuận tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h05 ngày 17/8, anh N.A.L. (43 tuổi, trú phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe máy di chuyển từ phường Thanh Đức về hướng phường Tân Hạnh.

Khi đến đường Nguyễn Huệ, thuộc địa bàn phường Long Châu, anh L. bất ngờ bị một nam thanh niên chạy xe từ phía sau áp sát, dùng chân đạp mạnh khiến cả người và phương tiện ngã xuống đường.

Không dừng lại, người này tiếp tục sử dụng hung khí tấn công nạn nhân.

Bị tấn công bất ngờ, anh L. tìm cách bỏ chạy khỏi hiện trường và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, người thân của nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và xác định Nguyễn Ngọc Thuận là người có liên quan nên mời đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Thuận thừa nhận đã thực hiện hành vi tấn công anh L.

Đáng chú ý, Thuận khai nhận bản thân không quen biết nạn nhân và giữa hai người cũng không có mâu thuẫn từ trước.

Theo lời khai, do đã uống rượu bia và trong tình trạng say xỉn khi trở về nhà, Thuận nghĩ rằng có người đang theo dõi, chuẩn bị tấn công mình.

Từ suy nghĩ này, Thuận đã ép xe anh L. ngã xuống đường rồi sử dụng hung khí gây thương tích.

Kết luận giám định xác định anh L. bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 15% do hành vi tấn công của Thuận gây ra.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thuận trong thời hạn 3 tháng để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.