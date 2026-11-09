Nghi bị điện giật, người đàn ông tử vong trong vườn thanh long

Ngày 9/11, Công an xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong tại vườn thanh long trên địa bàn, nghi do sự cố điện giật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 8/11, Công an xã An Thạnh Thủy tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện ông N.N.H. (51 tuổi, ngụ xã An Thạnh Thủy) nằm chết tại vườn thanh long của bà N.T.L.H. cùng địa phương.

Hiện trường vườn thanh long.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà H. cho biết trong đêm 7/11, gia đình bà không sử dụng điện để xông thanh long. Tuy nhiên, qua khu vực vườn nhà bà có hai dây cáp điện đi ngang, được dùng để truyền tải điện phục vụ việc xông đèn cho các vườn thanh long lân cận.

Việc vận hành, đóng ngắt nguồn điện này do ông N.T.A. (61 tuổi, ngụ cùng địa phương) đảm nhiệm. Ông A. khai nhận hệ thống điện được vận hành liên tục 5 ngày qua, mỗi ngày đóng điện khoảng từ 20h đêm đến 5h sáng hôm sau.

Riêng đêm 7/11, ông đóng điện lúc 20h và ngắt điện lúc 5h ngày 8/11. Sau khi ngắt điện, ông ra về thì hơn 1 giờ sau mới hay tin ông H. tử vong trong vườn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.