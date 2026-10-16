Nghi bạn đời ngoại tình, người đàn ông ra tay sát hại trong nhà nghỉ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án "Giết người" xảy ra tại phường Vị Tân. Đối tượng liên quan là Lê Văn Gỡi (SN 1987, ngụ xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ).

Theo thông tin điều tra ban đầu, Gỡi và bà L.T.T. (SN 1981, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ) chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2013, có một con chung nhưng không đăng ký kết hôn.

Trong thời gian làm việc tại TP Hồ Chí Minh, Gỡi thường xuyên theo dõi camera lắp tại nhà. Quá trình quan sát, người này nảy sinh nghi ngờ bà T. có quan hệ tình cảm với người khác nên trở về Cần Thơ để làm rõ.

Lê Văn Gỡi. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Khoảng 12 giờ ngày 10/10/2026, Gỡi cùng bà T. đến thuê một phòng tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Vị Tân để nói chuyện. Tuy nhiên, cuộc gặp nhanh chóng biến thành cuộc cãi vã căng thẳng khi những nghi ngờ ghen tuông bị đẩy lên cao.

Theo lời khai ban đầu, trong lúc mâu thuẫn bùng phát, Gỡi đã dùng tay siết cổ khiến bà T. tử vong ngay tại hiện trường.

Sau khi gây án, đối tượng không rời khỏi địa phương mà đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày đã nhờ quản lý nhà nghỉ trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Vị Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai và làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 12/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lê Văn Gỡi về tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng từ tâm lý ghen tuông, mất kiểm soát cảm xúc. Chỉ trong phút nóng giận, một mâu thuẫn tình cảm đã biến thành bi kịch, cướp đi sinh mạng của một người và đẩy người còn lại vào vòng lao lý.