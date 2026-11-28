Theo People, Sở Cảnh sát Pleasant Hill, bang California (Mỹ) cho biết David Guilford (55 tuổi) đã bị bắt giữ liên quan đến cái chết của mẹ ruột là bà Katherine Guilford (84 tuổi).

Trước đó, khoảng 15h36 ngày 20/11 (giờ địa phương), lực lượng chức năng phát hiện bà Katherine tử vong tại nhà riêng ở Pleasant Hill, sau khi nhận được tin báo của một người bạn không thể liên lạc với bà trong nhiều ngày.

Cảnh sát xác định đây là vụ án mạng, song chưa công bố nguyên nhân tử vong của nạn nhân cũng như những căn cứ dẫn đến việc bắt giữ David.

Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ tòa án được The Mercury News tiếp cận, David là luật sư chuyên về di sản và thừa kế, hành nghề tại bang Nevada.

Cơ quan công tố cáo buộc David đã dùng vật tày đánh mẹ ruột đến tử vong vì tin rằng sau khi bà qua đời, ông sẽ được thừa kế bất động sản tại bang New York.

Các điều tra viên cũng được cho là đã phát hiện một danh sách những việc cần thực hiện sau khi gây án nhằm che giấu tội phạm.

Theo San Francisco Chronicle, các chứng cứ còn cho thấy David có thể đã ở trong nhà mẹ ruột cùng thi thể của bà hơn một ngày trước khi bị bắt giữ.

Trước những cáo buộc của cơ quan công tố, ông Daniel Horowitz, luật sư bào chữa cho David Guilford, bác bỏ nhận định cho rằng vụ án xuất phát từ động cơ tài chính.

“Ông ấy có rất nhiều tiền và không cần tiền. Điều này hoàn toàn trái ngược với một vụ án có động cơ tài chính”, luật sư Horowitz nói với San Francisco Chronicle.

Theo hồ sơ nhà tù hạt Contra Costa mà People tiếp cận được, David hiện bị giam giữ với cáo buộc giết người. Mức tiền bảo lãnh tại ngoại được ấn định là 5 triệu USD.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra.