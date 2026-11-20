Hội đồng xét xử vụ án.

Trước đó, ngày 25/9, TAND khu vực 2 - Hà Nội đã đưa vụ kiện này ra xét xử. Tuy nhiên, sau đó HĐXX đã quyết định tạm ngừng phiên tòa để thu thập, bổ sung tài liệu chứng cứ mà nguyên đơn cho rằng có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định nguyên nhân tử vong của hai trẻ sơ sinh Nguyễn Gia L. và Nguyễn Gia Ng.; đồng thời, làm rõ việc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (Cơ sở 1) có tuân thủ các quy trình chuyên môn và quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong quá trình chăm sóc, điều trị hai cháu hay không.

Cụ thể, nguyên đơn đề nghị thu thập, xác minh các tài liệu, chứng cứ liên quan đến kết quả xét nghiệm, nuôi cấy đối với sữa bột, các dụng cụ chứa sữa, dụng cụ, trang thiết bị y tế và môi trường tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (Cơ sở 1), nhằm làm rõ sự hiện diện của vi khuẩn Cronobacter sakazakii và mối liên quan với quá trình chăm sóc, điều trị hai trẻ sơ sinh.

Bên cạnh đó, nguyên đơn đề nghị cung cấp bản gốc catalog và bản dịch có chứng thực của tài liệu hướng dẫn, thông số kỹ thuật đối với lồng ấp đã được sử dụng để chăm sóc hai cháu Nguyễn Gia L. và Nguyễn Gia Ng.

Theo đơn khởi kiện của chị L., ngày 20/11/2024, chị nhập viện sinh mổ theo chỉ định của bác sĩ là Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ca mổ thành công, ba bé gái được chăm sóc tại Khoa sơ sinh của bệnh viện này.

Hai ngày sau vào thăm, chị thấy mỗi con nằm ở một lồng ấp và được bác sĩ thông báo đang tiến triển tốt.

Ngày 29/11/2024, chị L. quay lại thăm các bé thì chị thấy 2 trong số 3 con nằm ghép chung một lồng ấp. Hai ngày sau, bác sĩ nói 2 bé bị nhiễm khuẩn và được chuyển đến phòng nhiễm trùng.

Ngày 4 và 17/12/2024, 2 em bé lần lượt bị tử vong. Phía bệnh viện cung cấp cho chị L. về nguyên nhân tử vong là do "sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, xuất huyết não độ 4, sinh non ở tuần 30”.

Chị L. cho rằng con thuộc diện sinh non phải được chăm sóc đặc biệt mỗi cháu một lồng nhưng bệnh viện để hai bé nằm chung. Trong khi đó gia đình vẫn đóng tiền tạm ứng cho con nằm mỗi cháu một lồng.

Chị L. cho rằng: Việc nhiễm trùng là có thể xảy ra nhưng nếu 2 cháu nằm trong 2 lồng thì có thể chỉ mất một. Do vậy, chị L. xác định bệnh viện phải chịu trách nhiệm về vụ việc này.

Trong đơn, chị L. cho rằng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã "xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của hai con" và khởi kiện, yêu cầu Bệnh viện phụ sản Hà Nội bồi thường hơn 520 triệu đồng.

Trong đó, 15 triệu đồng chi phí khám chữa bệnh, 34 triệu đồng mai táng phí, 3,6 triệu đồng thiệt hại sức khỏe và tổn thất tinh thần 468 triệu đồng.

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Tại phiên tòa hôm nay, phía bị đơn là Bệnh viện phụ sản Hà Nội cho rằng quá trình chẩn đoán, điều trị cho sản phụ L. được thực hiện đúng quy trình. Trước khi chị L. sinh, bác sĩ đã giải thích rõ về các nguy cơ xấu có thể xảy ra.

Quá trình điều trị sau khi sinh cũng được thực hiện theo đúng phác đồ, quy trình nhưng thể trạng của bé quá yếu. 10 ngày sau cả hai bé đều phải theo dõi sát về hô hấp, nuôi dưỡng tĩnh mạch rồi cho tập ăn.

Theo bị đơn, việc chăm sóc đều theo đúng hướng dẫn và khi trình trạng sức khỏe các bé diễn biến xấu đã thông báo liên tục cho vợ chồng chị L. Các bé tử vong "do nhiều nguyên nhân phối hợp" như: sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, xuất huyết não độ 4, sinh non ở tuần 30…

Ngày 30/1/2026, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đã tổ chức họp để xem xét, xác định có hay không có sai sót chuyên môn, kỹ thuật trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh cho các trẻ sơ sinh con của chị L. Hội đồng chuyên môn kết luận không phát hiện dấu hiệu vi phạm trách nhiệm của nhân viên y tế trong quá trình chăm sóc, điều trị; các bác sĩ, điều dưỡng đã thực hiện đầy đủ các quy định về tiếp nhận, thăm khám, theo dõi, điều trị và xử trí đối với người bệnh.

Đồng thời, Hội đồng chuyên môn xác định nguyên nhân tử vong của 2 cháu bé là suy chức năng đa cơ quan, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết sơ sinh muộn, xuất huyết não độ IV trên nền trẻ sơ sinh rất non tháng, chậm phát triển trong tử cung, sinh ba bằng phương pháp IVF.

Quá trình chẩn đoán, chăm sóc và điều trị đối với cả hai trẻ được xác định là kịp thời, phù hợp với hướng dẫn của Bộ Y tế; người hành nghề không có sai sót về chuyên môn, kỹ thuật.

Căn cứ vào kết luận nói trên của Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế, đại diện VKSND khu vực 2 – Hà Nội phát biểu quan điểm, trong đó đề nghị Hội đồng xét bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của chị L tại phiên tòa.

Nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKS đã viện dẫn kết luận của cơ quan chuyên môn xác định rằng, quá trình chuẩn đoán, chăm sóc, điều trị với cả hai cháu đều phù hợp, kịp thời, đúng với hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Y tế. Quá trình kiểm tra cũng kết luận không phát hiện các nhân viên y tế có vi phạm.

Từ kết luận chuyên môn, cùng với các tài liệu, hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, Đại diện VKS cho rằng các nhân viên y tế của bệnh viện không có sai sót về chuyên môn khi thăm khám, chăm sóc hai bé sơ sinh. Do đó, đại diện VKS đề nghị tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Ngoài ra, VKS cũng đề nghị Bệnh viện phụ sản Hà Nội xem xét lại quá trình giải quyết đơn khiếu nại, phản ánh của người dân. VKS thấy rằng, mục đích khởi kiện của chị Lan chỉ có thể là vì khiếu nại mà không được giải quyết. Bởi thế chị mới kiện ra tòa để được nghe bệnh viện giải thích rõ ràng, cụ thể về nguyên nhân tử vong của hai con chị chứ "không phải vì tiền bồi thường".

Dự kiến, HĐXX sơ thẩm TAND khu vực 2 - Hà Nội sẽ tuyên án vào 15h ngày 23/11.