Nghi án gián điệp công nghệ bán dẫn ở Bỉ

“Khoảng mờ” công nghệ

Ngày 7/9/2026, cơ quan công tố Bỉ công bố thông tin về một người đàn ông 52 tuổi mang hai quốc tịch Bỉ và Trung Quốc, bị tạm giam từ tháng 5 trong cuộc điều tra nghi án gián điệp công nghệ bán dẫn.

Các chip bán dẫn trên bảng mạch in. Ảnh: Reuters

Người này bị bắt tại sân bay Zaventem khi chuẩn bị lên chuyến bay tới Bắc Kinh. Trọng tâm điều tra là nghi vấn chuyển giao trái phép tài sản trí tuệ và bí mật thương mại liên quan đến BelGaN, doanh nghiệp từng nghiên cứu, sản xuất chất bán dẫn gali nitrua tại Oudenaarde, Bỉ.

Gali nitrua (GaN) là vật liệu bán dẫn có những đặc tính phù hợp với các ứng dụng điện tử công suất, giúp nâng cao hiệu suất chuyển đổi năng lượng và giảm tổn hao trong thiết bị. Công nghệ này có ý nghĩa trong nhiều lĩnh vực, trong đó có phương tiện sử dụng điện và hàng không, vũ trụ.

Theo đó, BelGaN từng tiếp quản các cơ sở sản xuất và nghiên cứu bán dẫn của Onsemi tại Oudenaarde, đồng thời theo đuổi quá trình chuyển đổi từ công nghệ dựa trên silicon sang gali nitrua. Đây là hướng phát triển đòi hỏi nguồn vốn lớn, thiết bị chuyên dụng và năng lực kỹ thuật được tích lũy qua nhiều giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm. Trong lĩnh vực này, một phần giá trị quan trọng của doanh nghiệp nằm ở tri thức hình thành trong quá trình vận hành.

Dây chuyền lắp ráp mạch in tự động tại một nhà máy điện tử. Ảnh: Reuters Plus

Theo cơ quan công tố, người bị tạm giam từng giữ vị trí cấp cao trong bộ phận nghiên cứu của BelGaN. Nhà chức trách nghi ngờ người này đồng thời đảm nhiệm vai trò quản lý tại một doanh nghiệp ở Trung Quốc có hoạt động sản xuất chất bán dẫn tương tự. Công ty thứ hai được thành lập vài tháng sau khi ông này bắt đầu làm việc tại BelGaN.

Trong lĩnh vực công nghệ cao, ranh giới giữa kinh nghiệm nghề nghiệp và bí mật doanh nghiệp không phải lúc nào cũng dễ xác định. Một chuyên gia có thể vận dụng kiến thức, kỹ năng tích lũy trong quá trình làm việc tại đơn vị mới; điều đó không đồng nghĩa với quyền sử dụng mọi dữ liệu từng được tiếp cận ở đơn vị cũ.

Bí mật kinh doanh có thể nằm trong quy trình chế tạo, thông số vận hành, dữ liệu thử nghiệm hoặc phương pháp xử lý một công đoạn sản xuất. Tuy nhiên, không phải mọi hiểu biết nghề nghiệp đều là bí mật được pháp luật bảo vệ, cũng không phải việc chuyển sang làm cho một doanh nghiệp cùng lĩnh vực mặc nhiên cấu thành hành vi vi phạm.

Sân bay Zaventem, nơi nghi phạm 52 tuổi bị bắt hồi tháng 5/2026 khi chuẩn bị lên chuyến bay tới Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Vì vậy, trọng tâm của vụ việc không chỉ là xác định ai từng tiếp cận thông tin, mà còn phải làm rõ thông tin nào thuộc diện bảo mật, phạm vi sử dụng được cho phép và liệu có chứng cứ cho thấy thông tin đã bị sao chép, tiết lộ hoặc chuyển giao trái phép hay không. Những mối liên hệ về nhân sự và doanh nghiệp có thể mở ra hướng điều tra; kết luận cuối cùng vẫn phải dựa trên các hành vi cụ thể và chứng cứ có thể kiểm chứng.

Muốn làm sáng tỏ nghi vấn ấy, cần lần lại hoạt động của BelGaN và những dấu vết còn lại sau khi doanh nghiệp ngừng sản xuất. Đây cũng là phần phức tạp của hồ sơ: công ty đã phá sản, tài sản vật chất được đưa ra thanh lý, còn những thông tin được cho là có liên quan phải được truy nguyên qua các nguồn chứng cứ khác nhau.

Lần theo dấu vết

Ngày 30/7/2024, BelGaN ngừng hoạt động và nộp đơn phá sản, khép lại nỗ lực phát triển công nghệ bán dẫn gali nitrua tại Oudenaarde. Hồ sơ của Liên minh châu Âu cho thấy doanh nghiệp đã gặp khó khăn tài chính trước khi đóng cửa.

Công nhân làm việc bên trong một nhà máy sản xuất chip bán dẫn. Ảnh: Reuters

Năm 2023, BelGaN lỗ ròng 8,3 triệu euro trên doanh thu 55 triệu euro. Chi phí năng lượng, hóa chất và lao động tăng cao, trong khi doanh nghiệp không huy động được đủ vốn để tiếp tục quá trình chuyển đổi công nghệ đòi hỏi đầu tư lớn. Vụ phá sản khiến 417 lao động mất việc.

Quá trình thanh lý sau đó đưa một khối lượng lớn máy móc, thiết bị công nghệ cao ra đấu giá. Khoảng 1.800 lô tài sản được chào bán. Đến tháng 1/2025, quá trình thanh lý đã thu về hơn 20 triệu euro; bên thanh lý kỳ vọng tổng số tiền có thể vượt 30 triệu euro. Giá trị tài sản, bao gồm máy móc và cơ sở vật chất, từng được ước tính khoảng 50 triệu euro.

Tuy nhiên, kiểm kê và chuyển nhượng máy móc mới chỉ giải quyết một phần bài toán sau phá sản. Với cuộc điều tra hình sự, câu hỏi còn nằm ở những thông tin từng được lưu giữ, trao đổi và sử dụng trong doanh nghiệp trước khi hoạt động chấm dứt.

Theo cơ quan công tố Bỉ, nhà chức trách đã tiến hành khám xét, thu giữ các thiết bị lưu trữ dữ liệu và phương tiện liên lạc điện tử để phân tích. Tuy nhiên, việc thu giữ thiết bị không đồng nghĩa với việc hành vi phạm tội đã được chứng minh. Dữ liệu cần được xác minh về nguồn gốc, thời điểm tạo lập, người sử dụng và mối liên hệ với những tình tiết khác của vụ việc.

Cuộc điều tra chưa khép lại ở người đã bị bắt giữ. Một nghi phạm thứ hai cũng đang bị truy tìm, song danh tính và vai trò cụ thể của người này chưa được công bố đầy đủ. Một số nguồn tin cho biết nghi phạm từng giữ vị trí lãnh đạo cao tại BelGaN, nhưng thông tin này chưa được cơ quan công tố xác nhận công khai. Do vậy, vai trò của nhân vật này và mối liên hệ với những tình tiết đang được điều tra vẫn cần được kiểm chứng.

Cơ sở sản xuất chip BelGaN trước đây tại Oudenaarde, Bỉ. Ảnh: BelGaN

Ở chiều ngược lại, luật sư của người bị bắt phủ nhận các cáo buộc. Phía bào chữa còn lập luận rằng, ngay cả khi hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh được chứng minh, điều đó không mặc nhiên đồng nghĩa với tội gián điệp.

Từ vụ BelGaN, bài học đối với doanh nghiệp công nghệ cao nằm ở cách quản trị tài sản trí tuệ trong toàn bộ vòng đời của thông tin. Điều khoản bảo mật trong hợp đồng hay sự tin cậy đối với nhân sự là cần thiết, nhưng chưa đủ. Doanh nghiệp phải xác định rõ dữ liệu nào có giá trị cần bảo vệ, ai được quyền tiếp cận, phạm vi sử dụng đến đâu, đồng thời duy trì cơ chế ghi nhận và kiểm tra để có thể phát hiện những truy cập hoặc hoạt động sử dụng bất thường.

Yêu cầu ấy càng quan trọng khi nhân sự thay đổi vị trí hoặc rời doanh nghiệp. Quyền truy cập phải được điều chỉnh tương ứng với nhiệm vụ thực tế; nghĩa vụ bảo mật cần được xác lập rõ ràng và tiếp tục có hiệu lực theo quy định áp dụng. Với những doanh nghiệp tái cơ cấu, giải thể hoặc ngừng hoạt động, thách thức còn lớn hơn: dữ liệu, hồ sơ kỹ thuật và tài sản trí tuệ phải được kiểm kê, lưu giữ, bàn giao và xử lý theo quy trình có thể kiểm chứng.

Nếu khâu chuyển tiếp bị xem nhẹ, sự đứt gãy về tổ chức có thể kéo theo những khoảng trống trong kiểm soát thông tin, khiến việc xác định trách nhiệm khi sự cố xảy ra trở nên khó khăn. Thách thức không chỉ là giữ được thông tin, mà còn phải duy trì khả năng kiểm soát thông tin ngay cả khi doanh nghiệp thay đổi hoặc chấm dứt hoạt động.

Bởi vậy, một cơ chế bảo vệ hiệu quả phải bảo đảm đồng thời hai khả năng: ngăn thông tin bị sử dụng vượt quá thẩm quyền và truy nguyên được quá trình sử dụng khi có dấu hiệu vi phạm. Khả năng thứ nhất giúp thu hẹp nguy cơ; khả năng thứ hai tạo cơ sở để xác minh sự việc, xác định trách nhiệm và cung cấp chứng cứ cho quá trình xử lý. Đây không đơn thuần là bài toán an ninh dữ liệu, mà còn là vấn đề quản trị rủi ro và bảo toàn tài sản trí tuệ.

Đối với doanh nghiệp công nghệ cao, một lỗ hổng trong phân quyền truy cập hay lưu vết dữ liệu có thể để lại hệ quả vượt xa thời điểm phát sinh sự cố. Thách thức không chỉ là giữ được thông tin, mà còn phải duy trì khả năng kiểm soát thông tin ngay cả khi doanh nghiệp thay đổi hoặc chấm dứt hoạt động.

Nghi phạm 52 tuổi mang hai quốc tịch Bỉ và Trung Quốc, hiện bị tạm giam để phục vụ điều tra. Ảnh: Reuters

Theo những thông tin được công bố trong tháng 9/2026, nghi phạm thứ nhất vẫn đang bị tạm giam, nghi phạm thứ hai đang bị truy tìm và các thiết bị điện tử thu giữ được đưa vào phân tích. Đường đi cụ thể của những bí mật thương mại bị nghi ngờ chuyển giao chưa được công bố đầy đủ. Vì thế, những câu hỏi quan trọng nhất vẫn còn bỏ ngỏ: dữ liệu nào đã rời khỏi phạm vi kiểm soát của BelGaN, bằng cách nào, được chuyển đến đâu và ai thực sự liên quan?

BelGaN đã phá sản, nhưng câu chuyện về quyền kiểm soát tri thức kỹ thuật chưa khép lại cùng doanh nghiệp. Máy móc có thể được định giá đến từng lô, cơ sở vật chất có thể đổi chủ, còn thông tin kỹ thuật phải được truy nguyên bằng hồ sơ và chứng cứ. Với cuộc điều tra này, điều quyết định không phải số lượng dấu vết được thu thập, mà là khả năng chứng minh mối liên hệ giữa chúng. Chỉ khi những mắt xích ấy được kiểm chứng, khoảng cách giữa nghi vấn và kết luận pháp lý mới có thể được thu hẹp.