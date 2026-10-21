Nghỉ 27/7 hưởng nguyên lương không đơn thuần là thêm một ngày để vui chơi

Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa (Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long) đề nghị luật hóa nguyên tắc bố trí lịch nghỉ lễ, tết theo hướng ổn định, chủ động và có thể dự báo. “Hiện nay, lịch nghỉ một số dịp lễ, tết vẫn phải chờ quyết định và thông báo từng năm. Điều này phần nào làm giảm tính chủ động của người dân, người lao động, doanh nghiệp và các cơ quan cung ứng dịch vụ” - bà phân tích.

Do đó, bà đề nghị luật quy định rõ theo nguyên tắc số ngày nghỉ, những ngày nghỉ cố định, nguyên tắc nghỉ bù và các phương án được lựa chọn đối với những ngày cần bố trí linh hoạt. Nhà nước vẫn thống nhất phần cốt lõi của lịch nghỉ, doanh nghiệp chỉ được lựa chọn trong khuôn khổ luật định sau khi tham khảo ý kiến người lao động, bảo đảm đầy đủ quyền lợi và phải công khai từ sớm.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa

Bà Thoa cho rằng lịch nghỉ được xác định sớm không chỉ giúp người lao động chủ động việc đi lại, sum họp gia đình mà còn giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Các ngành giao thông, y tế, du lịch, dịch vụ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự... cũng có điều kiện chuẩn bị tốt hơn, hạn chế tình trạng quá tải trong các đợt nghỉ tập trung.

Với lần sửa đổi này, Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Ủng hộ định hướng này, bà Thoa cho rằng ngày 27/7 mang ý nghĩa lịch sử, chính trị và nhân văn sâu sắc, là dịp để toàn xã hội tri ân người có công, giáo dục truyền thống yêu nước, trách nhiệm và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.

Theo bà, đây không đơn thuần là thêm một ngày nghỉ để vui chơi mà là dành một khoảng thời gian chung của quốc gia cho hoạt động tưởng niệm, thăm hỏi, chăm lo gia đình chính sách và giáo dục truyền thống. Nếu bổ sung ngày nghỉ được hưởng nguyên lương, tổng cộng số ngày nghỉ trong năm là 13, không phải mức quá cao nếu so với một số quốc gia.

Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng hồi giữa tháng 10. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngoài ra, việc bổ sung còn giúp phân bố các ngày nghỉ hợp lý hơn phân kỳ trong năm: khoảng cách 87 ngày, từ 1/5 đến 27/7 được rút ngắn, sau đó khoảng 37 ngày là đến dịp Quốc khánh 2/9.

Đặc biệt, đại biểu Thoa nhắc đến dấu mốc năm 2027 là dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Vì vậy, việc nghiên cứu bổ sung ngày nghỉ hưởng nguyên lương vừa có ý nghĩa trước mắt vừa tạo nền tảng lâu dài để hoạt động tri ân trở thành một nét văn hóa chung của toàn xã hội.

Cũng tán thành với đề xuất này, đại biểu Hồ Thanh Tuấn (Vĩnh Long) cho rằng ngày 27/7 cần được xem xét cho nghỉ để cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhân dân tưởng nhớ, thăm hỏi các anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị nghiên cứu quy định thống nhất về thời điểm công bố lịch nghỉ lễ, tết hằng năm

Trong khi đó, phát biểu tại tổ TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tán thành đề xuất bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Theo ông, “đây không chỉ là một ngày nghỉ, mà còn mang thông điệp khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh của dân tộc”.

Việc có một ngày dành riêng để tôn vinh văn hóa Việt Nam thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu quy định thống nhất về thời điểm công bố lịch nghỉ lễ, tết hằng năm, có thể công bố từ tháng 9 năm trước để các cơ quan, doanh nghiệp và người lao động chủ động bố trí công việc, kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Ông lưu ý cần tránh tình trạng đã công bố lịch nghỉ nhưng sau đó điều chỉnh, gây bị động cho người dân và doanh nghiệp.