Nghẹt thở khoảnh khắc Công an Thanh Hóa trong ca tuần tra đêm kịp thời cứu sống tài xế taxi đột quỵ

Một người đàn ông 24 tuổi tại Anh đã bị kết tội sát hại Xiaoqing Ke, 39 tuổi sau khi người phụ nữ muốn chấm dứt mối quan hệ với anh ta. Sau khi gây án, nghi phạm tìm cách rời khỏi Anh nhưng bị cảnh sát bắt giữ khi đang trên xe khách hướng đến sân bay.