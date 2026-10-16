Nghẹt thở khoảnh khắc Công an Thanh Hóa trong ca tuần tra đêm kịp thời cứu sống tài xế taxi đột quỵ
Sự chủ động và phản ứng nhanh nhẹn của lực lượng Công an phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) đã giúp một nam tài xế taxi bị đột quỵ bất ngờ trên đường Trần Phú vượt qua cơn nguy kịch nhờ tiếp cận y tế ngay trong "thời điểm vàng".
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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nghet-tho-khoanh-khac-cong-an-thanh-hoa-kip-thoi-cuu-song-tai-xe-taxi-dot-quy-trong-ca-tuan-tra-dem-169261016182218876.htm