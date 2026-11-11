Nghẹt thở khoảnh khắc cảnh sát Hà Nội cứu người đuối nước dưới chân cầu Long Biên

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào 14h07 ngày 10/11/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo về một vụ đuối nước xảy ra tại khu vực chân cầu Long Biên, phường Hồng Hà, Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã điều động 2 cano, 1 xe cứu thương cùng 12 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực có gió lớn, dòng nước chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai đội hình, rà soát khu vực và bám sát thông tin về vị trí nạn nhân, tranh thủ từng phút để tìm kiếm người gặp nạn.

Đến 14h18 cùng ngày, tức chỉ 11 phút sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đã phát hiện nạn nhân. Các chiến sĩ lập tức tiếp cận, đưa người này lên cano và tiến hành sơ cấp cứu ban đầu.

Sau đó, nạn nhân được đưa nhanh vào bờ, chuyển bằng xe cứu thương đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, sức khỏe nạn nhân hiện đã dần ổn định.

Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an phường Hồng Hà tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Dù phải đối mặt với thời tiết bất lợi và dòng nước phức tạp, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vẫn khẩn trương triển khai nhiệm vụ, nỗ lực giành lại sự sống cho người gặp nạn. Việc phát hiện và đưa nạn nhân lên bờ chỉ sau 11 phút tiếp nhận tin báo cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an Thủ đô trong công tác bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân.