Nghẹt thở giành sự sống cho du khách nước ngoài 3 lần ngừng tim

Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa cấp cứu, can thiệp mạch vành thành công cho một bệnh nhân người Đài Loan (Trung Quốc) bị nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng rung thất, sốc tim và liên tiếp ba lần ngừng tim trong khoảng 30 phút.

Các bác sĩ can thiệp thực hiện lấy huyết khối, đặt stent phủ thuốc tại vị trí tổn thương cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân là ông L.N.S. có tiền sử tăng huyết áp. Trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện cơn đau ngực trái dữ dội, lan lên vai trái, kèm khó thở. Khi được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, huyết áp tụt sâu còn 75/40 mmHg, mạch 104 lần/phút, có biểu hiện sốc tim.

Đáng chú ý, chỉ 23 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân bất ngờ mất ý thức, không bắt được mạch cảnh và mạch bẹn, huyết áp không đo được, rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Trong khoảng 30 phút, người bệnh liên tiếp trải qua ba lần ngừng tim, đối mặt với nguy cơ tử vong rất cao.

Nhận định đây là trường hợp cấp cứu tối khẩn cấp, các ê-kíp cấp cứu, hồi sức tích cực và tim mạch nhanh chóng phối hợp, chuyển bệnh nhân đến phòng can thiệp để chụp, xác định vị trí tắc nghẽn và tái thông động mạch vành.

Kết quả chụp động mạch vành bằng hệ thống DSA cho thấy, huyết khối gây tắc gần hoàn toàn động mạch liên thất trước (LAD), một trong những nhánh động mạch quan trọng cung cấp máu cho cơ tim. Ngoài ra, động mạch mũ có tổn thương xơ vữa gây hẹp khoảng 60-70%, động mạch vành phải xơ vữa nhẹ.

Ê-kíp do ThS.BS Đinh Danh Trình, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Bãi Cháy thực hiện đã khẩn trương lấy huyết khối, đặt một stent phủ thuốc tại vị trí tổn thương, kết hợp nong bóng áp lực cao nhằm khôi phục dòng máu nuôi cơ tim.

Người bệnh ổn định sau 3 ngày điều trị. Ảnh: BVCC.

Sau can thiệp, kết quả kiểm tra ghi nhận dòng chảy động mạch vành đạt mức TIMI 3, cho thấy nhánh mạch bị tắc đã được tái thông thành công. Nhờ được hồi sức tích cực và can thiệp kịp thời, bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch. Sau ba ngày điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định và phục hồi tốt.

Theo ThS.BS Đinh Danh Trình, rung thất, ngừng tim và sốc tim là những biến chứng đặc biệt nguy hiểm của nhồi máu cơ tim cấp, có thể khiến người bệnh tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Đối với những trường hợp này, thời gian là yếu tố quyết định khả năng sống còn. Bên cạnh việc hồi sức tích cực ngay khi xảy ra ngừng tuần hoàn, các bác sĩ phải nhanh chóng xác định tổn thương và tái thông động mạch vành để khôi phục nguồn máu nuôi cơ tim.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không chủ quan trước những dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim như đau tức hoặc đè nặng vùng ngực, đau lan lên vai, cánh tay, cổ hoặc hàm; khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, chóng mặt, mệt lả hoặc ngất.

Khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ nhồi máu cơ tim, cần gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu tim mạch sớm nhất. Việc phát hiện, hồi sức và tái thông động mạch vành kịp thời có ý nghĩa quyết định trong giảm nguy cơ tử vong, hạn chế tổn thương cơ tim và tăng khả năng hồi phục.