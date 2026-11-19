Một người già vô gia cư tại khu vực phố cổ thủ đô Mexico City, Mexico. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Ngày 18/11, Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc (CEPAL) cho biết tỷ lệ nghèo tại khu vực này hiện ở mức 24,4% dân số, giảm 1,1% so với năm 2024, song vẫn còn khoảng 156 triệu người sống trong cảnh nghèo đói.

Báo cáo thường niên về tình hình xã hội Mỹ Latinh của CEPAL cũng cho thấy tỷ lệ nghèo cùng cực giảm nhẹ 0,3%, xuống còn 9,4%, tương đương khoảng 60 triệu người. Tình trạng nghèo đói tác động không đồng đều, trong đó phụ nữ, trẻ em, thanh thiếu niên, người bản địa, người gốc Phi và cư dân khu vực nông thôn là những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Năm nay, CEPAL đặc biệt chú trọng phân tích các hệ thống hưu trí trong bối cảnh dân số già hóa nhanh và tỷ lệ lao động phi chính thức còn cao. Tổng Thư ký điều hành CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, nhấn mạnh tính bền vững của hệ thống hưu trí cần trở thành ưu tiên trong chính sách công nhằm bảo đảm an sinh cho người cao tuổi và thúc đẩy phát triển xã hội bao trùm.

Theo ông Salazar-Xirinachs, tỷ lệ người cao tuổi tại khu vực dự kiến tăng từ 10% lên 20% chỉ trong 28 năm, nhanh gấp đôi so với quá trình tương tự tại châu Âu. Do tác động nhân khẩu học, chi tiêu công cho hưu trí được dự báo tăng từ mức 4,9% GDP năm 2024 lên 6,4% GDP vào năm 2060.

CEPAL khuyến nghị các nước cải cách, tăng cường năng lực quản lý và điều hành hệ thống hưu trí, đồng thời thúc đẩy chính sách bình đẳng giới, ghi nhận thời gian chăm sóc con cái và điều chỉnh chế độ hưởng lương hưu nhằm thu hẹp chênh lệch giữa nam và nữ./.