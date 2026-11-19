Sau hàng loạt vụ việc liên quan đến thực phẩm kém chất lượng và hàng giả trên thị trường, các hệ thống phân phối đã siết chặt tiêu chuẩn đầu vào một cách gắt gao khiến doanh nghiệp phải liên tục gửi mẫu đi kiểm tra tại nhiều trung tâm khác nhau, đồng thời đối chiếu với kết quả test chéo từ phía siêu thị và nhà phân phối, do đó, chi phí kiểm nghiệm cho một mã sản phẩm đội lên mức hàng trăm triệu đồng.

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Thêm nữa là sự thiếu vắng các quy chuẩn riêng biệt cho nhóm thực phẩm chế biến từ nông sản tự nhiên và sản phẩm thủ công. Các quy chế kiểm định hiện hành áp dụng mức dung sai khá hẹp và đánh đồng tiêu chuẩn giữa sản phẩm tự nhiên với hàng công nghiệp. Chỉ cần một sự biến thiên nhỏ do yếu tố thời tiết cũng có thể đẩy chỉ số sản phẩm vượt ngưỡng dung sai, khiến doanh nghiệp đứng trước rủi ro pháp lý bị quy kết là “hàng giả” hoặc “công bố sai sự thật”.

Vì thế, rất cần rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, quy định pháp luật theo hướng đồng bộ, khả thi, phù hợp với đặc tính của từng nhóm sản phẩm nông sản tự nhiên, thực phẩm chế biến thủ công và hàng công nghiệp. Trong tổ chức thực hiện, cần liên thông kết quả kiểm nghiệm giữa các đơn vị đủ điều kiện, hạn chế kiểm tra trùng lặp; kết hợp tiền kiểm với hậu kiểm, quản lý theo mức độ rủi ro và tăng cường truy xuất nguồn gốc. Siết chặt quản lý chất lượng, chống hàng giả là yêu cầu cần thiết, nhưng chính sách phải sát thực tiễn, khâu thực thi phải minh bạch, thống nhất, không tạo thêm gánh nặng bất hợp lý cho doanh nghiệp làm ăn chân chính.