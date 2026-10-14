Nghẹn ngào triệu trái tim tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ bằng những nhành hoa trắng

Các bạn trẻ trên tay nâng niu những cành hoa trắng, chờ đoàn xe đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Thùy Dương

Người mẹ mang bệnh hiểm nghèo và những bông hoa khẽ rung trong gió

Hàng nghìn người dân lặng lẽ đứng hai bên đường chờ đoàn xe đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Họ đứng đó với ánh mắt đỏ hoe, những cái cúi đầu thành kính và trên tay là những nhành hoa trắng khẽ rung trong gió.

Có người vượt đường xa tìm đến, có người đưa cả gia đình cùng đi, cũng có những người mang trong mình bệnh tật vẫn cố gắng có mặt để được một lần tiễn đưa các anh.

Nhiều người từng là thanh niên xung phong đã đền tiễn các anh hùng liệt sĩ vào sáng 14/10. Ảnh: Thùy Dương

Hơn 7h sáng, ông Nguyễn Trung Lễ, 66 tuổi, hiện sống tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM đã có mặt ngay bên đường Cách Mạng tháng 8, gần Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Ông Lễ chia sẻ, ông rất xúc động khi chứng kiến sự quan tâm, tri ân của người dân và Nhà nước đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã góp phần làm nên đất nước tươi đẹp, hòa bình hôm nay.

Nhiều bà mẹ đưa con đến tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thùy Dương

Cách đó không xa, chị Nguyễn Thị Sơn, 51 tuổi đang điều trị bệnh suy thận giai đoạn cuối cũng có mặt cùng con gái 28 tuổi để tiễn các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chị Sơn cho biết, hai mẹ con đã chuẩn bị hoa từ trước, phòng trường hợp sáng sớm không kịp mua. Từ khoảng 6h sáng, họ đã lên đường, mang theo những nhành hoa trắng và tấm lòng thành kính dành cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Bá gái hơn 4 tuổi cũng đang chờ đoàn xe để tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thùy Dương

"Cảm xúc của tôi vừa vui, vừa bồi hồi, xúc động. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một cuộc tri ân có nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và đưa về như thế này. Tôi biết ơn các anh đã nằm xuống vì đất nước", chị Sơn chia sẻ.

Trên đường đi, chị đã nghĩ có lẽ cả cuộc đời mình chỉ được chứng kiến một lần sự kiện mang ý nghĩa lịch sử như thế. Bởi vậy, dù sức khỏe không tốt, chị vẫn muốn có mặt, trân trọng từng khoảnh khắc được đứng giữa dòng người thành kính đón các anh hùng liệt sĩ trở về.

Nhiều bà mẹ đưa con mình đi để chứng kiến sự kiện lịch sử và để con biết ơn các thế hệ cha ông. Ảnh: Thùy Dương

Dù đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, chị Sơn vẫn giữ được tinh thần lạc quan, nguồn năng lượng tích cực và tình yêu tha thiết dành cho đất nước.

Đứng giữa dòng người hướng về các anh hùng liệt sĩ, người phụ nữ sinh đúng vào năm đất nước thống nhất ấy dường như càng cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình. Chị Sơn hiểu rằng, để có được những ngày tháng hôm nay, biết bao người đã gửi lại tuổi thanh xuân, máu xương nơi chiến trường.

Người dân Hà Nội vào TPHCM để tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ

Còn anh Vũ Tiến Minh đã đi máy bay từ Hà Nội vào TPHCM để cùng người dân thành phố mang tên Bác chờ đoàn xe đi qua trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Anh muốn có mặt ở đây, dành những phút giây thành kính nhất để tưởng nhớ những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhiều bạn trẻ đến tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thùy Dương

Chia sẻ về cảm xúc của mình, anh Minh không giấu được sự xúc động. Với anh, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là điều không thể nào quên. Những người đã nằm xuống đã góp phần làm nên đất nước hòa bình hôm nay, để các thế hệ sau được sống trong tự do, hạnh phúc.

Khoảng cách từ Hà Nội đến TPHCM không ngăn được bước chân anh tìm đến thời khắc thiêng liêng này. Anh muốn tự mình có mặt, cúi đầu tưởng nhớ và tiễn biệt những người con đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho Tổ quốc.

Mỗi nhành hoa là mỗi lời tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thùy Dương

Với anh Minh, được đứng bên đường chờ đoàn xe đưa các anh hùng liệt sĩ đi qua cũng đã là một niềm xúc động lớn lao. Bởi có những lời biết ơn không thể nói hết bằng lời, chỉ có thể gửi gắm qua một nhành hoa trắng, một phút lặng im và tấm lòng thành kính của người đang sống dành cho những người đã ngã xuống.

Đoàn xe đưa các anh hùng liệt sĩ đi qua nhiều con đường ở TPHCM trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng - Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Giữa dòng người đông đúc, mỗi nhành hoa là một lời tri ân, mỗi bước chân là một sự biết ơn sâu nặng. Các anh đã nằm xuống để đất nước có hòa bình.

Ngày hôm nay, triệu trái tim người dân TPHCM cùng hướng về các anh, đón các anh trở về trong vòng tay yêu thương của đồng bào, trong niềm xúc động nghẹn ngào và lòng biết ơn không bao giờ vơi cạn.