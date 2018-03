Nghẹn ngào đám tang 'người hùng' giải cứu 40 người trong vụ cháy chung cư Carina

Giữa cảnh tượng hỗn loạn, phụ nữ trẻ em gào khóc, người bảo vệ lao vào đám khói đen đặc lần lượt đưa nạn nhân ra ngoài, rồi mất tích cho tới khi tìm thấy thi thể.

Chiều 24/3, một ngày sau vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại chung cư Carina Plaza (quận 8, TP.HCM), trong một con hẻm nhỏ, gia đình và đồng nghiệp đã tổ chức lễ tang cho bảo vệ Trần Văn An (48 tuổi).

Bảo vệ An là người lao vào đám cháy cứu người. Sau khi trợ giúp 40 người thoát ra, anh An tiếp tục lao vào đám cháy để tìm các nạn nhân và tử vong.

Ngày 24/3, đám tang anh Trần Văn An, bảo vệ chung cư Carina Plaza diễn ra tại căn nhà cấp 4, trong hẻm 72/11, đường An Dương Vương, P.16, Q.8. (Ảnh: Vietnamnet)

Anh Lê Gia An (21 tuổi), đồng nghiệp của bảo vệ Trần Văn An không giấu được những giọt nước mắt kể lại rạng sáng 23/3 khi phát hiện cháy, cả 3 đã lao vào hiện trường cứu người.Tuy nhiên, sau khi đưa khoảng 40 người thoát khỏi chung cư, bảo vệ Trần Văn An đã mất tích.

Chia sẻ với báo Dân Việt, Gia An nói: “Em chạy lên tầng 1 thì gặp chú An nên cùng chú phá cửa căn hộ ở tầng 1 đưa các nạn nhân ra ngoài.

Cảnh tượng lúc đó rất hỗn loạn. Tiếng phụ nữ trẻ em khóc gào. Anh An hô lớn mọi người chạy vào ban công căn hộ ở tầng 1 rồi dùng các tấm nệm ném xuống đất, vải màn nối lại đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn”.

Đồng nghiệp của bảo vệ Trần Văn An buồn rầu tiễn đưa đồng nghiệp (ảnh: Vietnamnet)

Những người có con nhỏ được ưu tiên xuống trước, anh Trần Văn An đưa từng người tụt xuống.

"Có khoảng gần 40 người thoát ra ngoài an toàn. Anh An sau đó lao vào làn khói đen đặc gõ cửa các căn hộ để thông báo cháy và mất tích.

Khi lực lượng chữa cháy đến nơi dập lửa thì anh An đã chạy đi tìm người gặp nạn để cứu. Lúc cứu người xong mới đi tìm chú, tìm hoài mà không thấy, đến trưa 23/3 mới biết anh mất", người đồng nghiệp kể lại trong tiếng nấc nghẹn.

Chị Trần Ly Khoa (vợ anh An) cho biết trưa hôm qua, khi đi làm về thì nhận được tin anh An mất. "Tôi làm ở Tây Ninh nên hai vợ chồng không ở gần nhau thường xuyên"- chị Khoa nói và cho biết lúc nhận tin chị ngã quỵ. Mặc dù đau buồn nhưng chị tự hào vì người chồng đã xả thân cứu hàng chục người trong vụ cháy. (Ảnh: Vietnamnet)

Ông Trần Văn Tâm (43 tuổi, em ruột anh An) cũng không giấu được nỗi xúc động tiếc thương người anh trai: “Lúc trước tôi với anh An làm cùng công ty bảo vệ, tôi ca sáng, anh ca tối, cứ thế cùng nhau đi làm rồi về nhà chăm sóc cho mẹ già. Có ai ngờ đâu giờ ảnh đã không còn nữa, sự mất mát quá lớn".

Ông Trần Văn Sâm, anh trai nạn nhân đau buồn trước sự ra đi đột nghột của em trai nhưng cũng tự hào khi em dũng cảm cứu được nhiều người trong đám cháy (Ảnh: Dân Việt)

Trước đó, khoảng 1h15, tại tầng hầm giữ ôtô, xe máy nằm giữa khu A và B của chung cư Carina Plaza. Tòa nhà gồm 6 blocks cao từ 14 đến 20 tầng.

Khói lửa ngùn ngụt bốc lên từ tầng hầm khiến hàng trăm người trên các tầng cao không thể thoát xuống. Họ liên tục vẫy khăn, quần áo, rọi đèn pin... kêu cứu. Một số người đã phải nhảy từ trên cao xuống. Vụ cháy đã làm 14 người chết và 60 người khác bị thương, thiệt hại nhiều tài sản.

