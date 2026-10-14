Nghẹn lòng tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ: Hành trình trở về sau những năm tháng nằm lại

Sáng sớm ngày 14/10, Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Sau nhiều năm nằm lại giữa lòng thành phố, những người con đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc được đón về nơi an nghỉ bằng sự thành kính, biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. HCM.

Những bông hoa trắng tiễn các anh về đất mẹ

Ngay từ mờ sáng, đông đảo người dân đã có mặt tại khu vực Công viên văn hóa Lê Thị Riêng và dọc các tuyến đường dự kiến đoàn xe đi qua. Trên tay nhiều người là những bông hoa tươi. Không ai nói lớn, nhiều người đứng lặng, hướng mắt về phía đoàn xe sắp khởi hành, chờ đợi giây phút được cúi đầu tiễn biệt những người đã ngã xuống vì đất nước.

Theo ghi nhận của PV Báo Nhà báo và Công luận, giữa dòng người đông đúc, mỗi người có một lý do để hiện diện, nhưng tất cả đều gặp nhau ở lòng biết ơn đối với những thế hệ đã đánh đổi tuổi trẻ, máu xương để đất nước có được hòa bình hôm nay.

Người dân xếp hàng dài bên đường.

Bà Phạm Thị Trân, 63 tuổi, có mặt từ sớm với mong muốn được tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ những ngày đầu hay tin lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, bà luôn dõi theo, mong các anh sớm được tìm thấy, xác định danh tính để trở về với gia đình, quê hương.

Bà Phạm Thị Trân, 63 tuổi (trái) xúc động ôm bó hoa cúc trắng đứng viếng bên đường

“Các chú, các bác đã hy sinh vì đất nước, nằm lại suốt bao nhiêu năm. Nay tìm được, đưa về nơi an nghỉ, người dân chúng tôi cũng thấy ấm lòng. Tôi đến đây để thắp nén tâm nhang, tiễn các liệt sĩ và bày tỏ lòng biết ơn”, bà Trân xúc động chia sẻ.

Với bà, sự trở về của các liệt sĩ không chỉ là một cuộc hành trình về nơi an nghỉ cuối cùng, mà còn là sự an lòng của những người đang sống. Bởi phía sau mỗi hài cốt được tìm thấy có thể là một gia đình đã mòn mỏi đợi chờ, một người mẹ chưa nguôi nỗi nhớ con, một người vợ chưa thôi mong ngóng chồng hay những người thân vẫn đau đáu câu hỏi người đã khuất nằm lại nơi đâu.

Cùng chung tâm trạng ấy, chị Kim Anh và chị Thanh Thúy, cùng sinh sống tại TP.HCM, cũng đến từ sớm để tiễn đưa các liệt sĩ.

Chị Thanh Thúy cho biết, gia đình mình có người chú hy sinh trong chiến tranh nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Vì thế, khi biết lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, chị không khỏi xúc động.

Mỗi hài cốt được tìm thấy đều khiến chị thêm hy vọng, bởi biết đâu ở đâu đó, những người lính từng nằm lại giữa chiến trường khốc liệt cũng đang chờ ngày được trở về với người thân.

Theo chị Thúy, cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mất mát, đau thương. Những bông hoa người dân mang đến không chỉ là vật phẩm tưởng niệm, mà còn là lời tri ân gửi đến những người đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Để bảo đảm an toàn cho hành trình, lực lượng chức năng được bố trí tại các khu vực liên quan, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và giữ gìn an ninh trật tự. Người dân được hướng dẫn vị trí đứng chờ, nhường đường cho đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Trong buổi sáng ấy, những cử chỉ tưởng chừng bình dị như cầm một bông hoa, đứng lặng bên đường hay cúi đầu khi đoàn xe đi qua lại mang ý nghĩa sâu sắc. Đó là cách người dân hôm nay thể hiện lòng biết ơn với những người đã nằm xuống để các thế hệ sau được sống trong hòa bình.

Mang di ảnh người bác, mong một ngày tìm thấy hài cốt

Giữa dòng người chờ đón đoàn xe trước Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, anh Nguyễn Hữu Long, ngụ quận 12 cũ, mang theo di ảnh người bác ruột là liệt sĩ Nguyễn Hữu Thắng, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, gia đình anh Long vẫn chưa tìm được hài cốt người thân. Thời gian dài đằng đẵng ấy cũng là chừng ấy năm gia đình chưa biết chính xác nơi bác nằm lại, chưa thể đón người đã khuất trở về trong một cuộc đoàn tụ trọn vẹn.

Anh Nguyễn Hữu Long, ngụ quận 12 cũ, mang theo di ảnh người bác ruột là liệt sĩ Nguyễn Hữu Thắng, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Anh Long cho biết, gia đình đã nhiều năm tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin về nơi an nghỉ của liệt sĩ Nguyễn Hữu Thắng. Những ngày qua, anh thường xuyên theo dõi công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, mong có thêm manh mối để tìm được người bác đã hy sinh.

Khi biết 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập và chuẩn bị đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, niềm hy vọng trong anh càng lớn hơn. Anh mong rằng, trong số những hài cốt được tìm thấy lần này có người bác của mình.

Người dân bày hoa cúc trắng tặng miễn phí cho người đi viếng.

Mang di ảnh bác đến trước công viên trong buổi sáng đặc biệt, anh Long lặng lẽ chờ đoàn xe khởi hành. Di ảnh trên tay anh không chỉ gợi nhắc về một người thân đã khuất, mà còn là biểu tượng của nỗi nhớ thương, sự chờ đợi và niềm hy vọng chưa bao giờ tắt trong gia đình.

Điều anh mong mỏi nhất là một ngày tìm được hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Thắng, biết chính xác nơi bác nằm lại để đưa bác trở về với gia đình sau bao năm xa cách.

Giữa hàng trăm, hàng nghìn người đến tiễn đưa các liệt sĩ, câu chuyện của anh Long khiến hành trình trở về của 731 hài cốt càng thêm nhiều ý nghĩa. Bởi với những gia đình chưa tìm được người thân, mỗi thông tin về công tác tìm kiếm, mỗi hài cốt được quy tập đều có thể thắp lên hy vọng về ngày đoàn tụ.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với những gia đình còn người thân chưa tìm thấy, nỗi đau mất mát vẫn chưa thể khép lại. Chừng nào còn những người mẹ, người vợ, người con hay những người cháu như anh Long mong ngóng tin người đã khuất, hành trình tìm kiếm các liệt sĩ vẫn còn mang theo sứ mệnh đưa những người con của đất nước trở về.

Trong buổi lễ, chị Thu Lan, 43 tuổi, ngụ quận 12 cũ, cũng có mặt với niềm xúc động và tự hào khi con trai chị là binh nhì Nguyễn Hoàng Phúc, chiến sĩ C18, Trung đoàn Gia Định, tham gia phục vụ sự kiện.

Nhiều người dân đã có mặt từ sáng sớm tại cổng công viên Lê Thị Riêng.

Theo chị Lan, công việc con đảm nhận có thể thầm lặng, nhưng mang ý nghĩa lớn lao, góp phần thể hiện sự tri ân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chị luôn dạy con rằng được khoác lên mình màu áo người lính là niềm vinh dự, nhưng điều đáng quý hơn cả là phải sống có trách nhiệm, biết ơn những thế hệ đi trước và sẵn sàng cống hiến cho đất nước.

Với chị, việc con trai được góp sức trong một sự kiện giàu ý nghĩa như vậy là dịp để hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình, về sự hy sinh của những người lính đi trước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, đợt an táng lần này gồm 731 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ. Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10h cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, phường Long Bình.

Những cành hoa cúc trắng tượng trưng cho sự biết ơn của thế hệ ngày nay đối với cha ông đã nằm lại.

Từ những bông hoa trên tay người dân, di ảnh người bác liệt sĩ của anh Long đến sự tận tụy của những chiến sĩ trẻ phục vụ buổi lễ, tất cả cùng hướng về một ý nghĩa chung: tưởng nhớ những người đã hy sinh vì Tổ quốc và gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Hành trình đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng là sự tri ân đối với những người đã ngã xuống, đồng thời cũng nhắc nhớ rằng vẫn còn những gia đình đang từng ngày mong chờ tin tức người thân.

Có thể những người lính đã nằm lại từ nhiều thập kỷ trước không còn cơ hội trở về với mái nhà xưa, nhưng sự hy sinh của các anh chưa bao giờ bị lãng quên. Trong vòng tay đón tiễn của người dân hôm nay, các anh trở về với đất mẹ, với lòng biết ơn của đồng bào và với niềm hy vọng rằng một ngày nào đó, những người còn nằm lại nơi xa cũng sẽ được tìm thấy, được gọi đúng tên và trở về bên gia đình.

Bởi với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, sự trở về ấy không chỉ là một hành trình khép lại, mà còn là lời hồi đáp muộn màng nhưng thiêng liêng dành cho những năm tháng đợi chờ của những người ở lại.