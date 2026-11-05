Nghề xiếc: Ít phút thăng hoa, cả hành trình dài khổ luyện
Thăng hoa trên sân khấu trong những phút giây ngắn ngủi, nghệ sĩ xiếc khiến khán giả trầm trồ bởi những màn trình diễn điêu luyện, thế nhưng, phía sau ánh hào quang ấy là hành trình khổ luyện đầy gian nan. Theo Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng, mỗi phút giây tỏa sáng của nghệ sĩ đều được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả chấn thương.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/nghe-xiec-it-phut-thang-hoa-ca-hanh-trinh-dai-kho-luyen.html