Nghe vợ khóc qua điện thoại, người chồng lập tức lái xe về nhà thì bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh này

Ahmad Azrin, người đàn ông sống tại Malaysia, mới đây chia sẻ trên nền tảng Threads câu chuyện vợ anh vô tình bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh tại nhà.

Thời điểm đó, Ahmad đang ở Kuantan, trong khi vợ anh ở Damansara. Người phụ nữ gọi điện cho chồng trong nước mắt và kể rằng mình vừa trải qua những phút hoảng loạn vì không thể mở cửa nhà vệ sinh.

Khi thực hiện cuộc gọi, cô đã tự thoát được ra ngoài. Tuy nhiên, nghe tiếng vợ khóc, Ahmad vẫn quyết định lập tức lái xe từ Kuantan tới Damansara để kiểm tra tình hình.

Người chồng kể đã động viên vợ không nên tiếp tục khóc vì sợ hãi mà hãy vui mừng vì cuối cùng đã ra ngoài an toàn. Anh chưa biết những gì xảy ra bên trong nhà vệ sinh cho đến khi trở về.

Vợ anh Ahmad Azrin đã giật tung bồn rửa mặt ra khỏi tường rồi đập vào nắm đấm cửa để thoát ra.

Khi tới nhà, Ahmad nhận thấy bàn tay của vợ bị sưng và có vết thương. Anh nhanh chóng đưa cô tới phòng khám để được kiểm tra và điều trị.

Sau đó, người đàn ông quay lại xem hiện trường và không khỏi ngạc nhiên. Tay nắm cửa nhà vệ sinh đã bị phá hỏng, chiếc bồn rửa bằng sứ bị giật khỏi tường rồi vỡ thành nhiều mảnh, còn đường ống nhựa PVC cũng gãy rời.

Qua những dấu vết để lại, Ahmad biết rằng trong lúc tìm cách thoát thân, vợ anh đã giật tung bồn rửa mặt và sử dụng nó để đập vào tay nắm cửa. Người phụ nữ cuối cùng phá được cửa và tự ra ngoài.

Ahmad đăng kèm 2 bức ảnh cho thấy mức độ hư hỏng bên trong phòng tắm. Anh nói đùa rằng không hiểu vợ mình lấy đâu ra sức mạnh để nhấc bồn rửa và đập hỏng tay nắm cửa như vậy.

“Tôi tự hỏi vợ mình rốt cuộc là kiểu người như thế nào. Thú thật, tôi bắt đầu thấy sợ chính vợ mình rồi”, người chồng viết với giọng hài hước.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người để lại lời chúc vợ Ahmad sớm bình phục, đồng thời trêu người chồng không nên khiến cô tức giận.

1 tài khoản bình luận rằng Ahmad cần cẩn thận nếu không muốn có kết cục giống chiếc bồn rửa mặt. Người khác bày tỏ bất ngờ khi người phụ nữ có thể nhấc bồn rửa bằng sứ để phá khóa cửa.

Cũng có người đùa rằng nếu Ahmad làm điều gì sai trong tương lai, họ chỉ có thể cầu nguyện cho sự an toàn của anh.