Tại không gian trưng bày, nhiều gian hàng của các làng nghề truyền thống được bố trí, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng gắn với lịch sử và đời sống văn hóa của từng địa phương. Có thể kể đến các sản phẩm tò he Xuân La, khảm trai Chuyên Mỹ, nón lá làng Chuông...

Mỗi gian hàng mang đến cho người xem một góc nhìn về đời sống văn hóa và nghề truyền thống của người Việt.

Không gian trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực truyền thống tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Video: Dương Khánh.

Trong đó, gian hàng cốm Mộc Huyền thu hút sự quan tâm của người dân và du khách với nhiều sản phẩm được chế biến từ cốm. Bên cạnh những món quen thuộc như cốm tươi, bánh cốm, chả cốm, đơn vị còn giới thiệu các sản phẩm sáng tạo như xúc xích cốm, mochi cốm…

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, đại diện cơ sở cốm Mộc Huyền cho biết, đơn vị mang đến ngày hội gần 20 sản phẩm khác nhau, kết hợp giữa cách chế biến truyền thống và những sáng tạo mới nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

“Chúng tôi không nghĩ rằng cốm chỉ xuất hiện vào mùa thu mà muốn sản phẩm này hiện diện quanh năm, trong nhiều hình thức khác nhau và phù hợp với tất cả các lứa tuổi. Việc sáng tạo, đổi mới cũng xuất phát từ nhu cầu và thị hiếu của khách hàng”, chị Huyền chia sẻ.

Ẩm thực tại không gian trưng bày được nhiều người yêu thích. Ảnh: Dương Khánh.

Không chỉ có các sản phẩm ẩm thực, những tác phẩm thủ công mỹ nghệ cũng thu hút sự chú ý của khách tham quan. Tại gian trưng bày sản phẩm khảm trai Chuyên Mỹ, nhiều người dừng lại khá lâu để quan sát những họa tiết được tạo tác tỉ mỉ trên từng sản phẩm.

Nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, đại diện làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ, cho biết đây là lần đầu ông tham gia giới thiệu sản phẩm và kỹ năng nghề tại Ngày Văn hóa Việt Nam với tư cách nghệ nhân đại diện của địa phương.

Theo nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, trong ngày hội, ông có dịp tiếp xúc với nhiều khách tham quan quốc tế đến từ châu Á và châu Âu. Những sản phẩm khảm trai, khảm ốc nhận được sự quan tâm khi du khách dành thời gian quan sát, tìm hiểu về kỹ thuật chế tác.

Nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, đại diện làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ. Video: Dương Khánh.

“Khách tham quan, đặc biệt là khách quốc tế, rất thích những sản phẩm khảm trai, khảm ốc. Họ ngắm và tìm hiểu khá lâu”, nghệ nhân Nguyễn Đình Trang chia sẻ.

Ông cũng cho biết, sự quan tâm của du khách quốc tế không chỉ diễn ra tại các không gian trưng bày. Trước đó, làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ đã đón nhiều đoàn khách đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm các công đoạn làm nghề.

Việc đưa các sản phẩm làng nghề đến không gian văn hóa chung giúp người dân và du khách có cơ hội tiếp cận trực tiếp với những giá trị truyền thống. Đằng sau mỗi sản phẩm không chỉ là nguyên liệu hay kỹ thuật chế tác mà còn có câu chuyện về lịch sử, tập quán và sự tiếp nối của nhiều thế hệ người làm nghề.

Đông đảo du khách thập phương tham quan tại các gian hàng làng nghề truyền thống. Ảnh: Dương Khánh.

Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, cơ sở sản xuất gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm, lắng nghe thị hiếu của khách hàng và tìm kiếm cơ hội mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, qua đó góp phần duy trì sức sống của các nghề truyền thống trong đời sống hiện đại.