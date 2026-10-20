Nghề tổ chức sự kiện qua góc nhìn người trong cuộc

Chương trình "Tọa độ việc làm" số 10 vừa lên sóng với chủ đề "Nghề tổ chức sự kiện". (Ảnh: Ban Tổ chức)

Tham gia chương trình, hai khách mời nhận được nhiều câu hỏi của sinh viên Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cả hai đã chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường chung quanh nghề tổ chức sự kiện.

Đánh giá về bước chuyển mình của ngành sự kiện Việt Nam, đạo diễn Hoàng Công Cường khẳng định, ngành sự kiện phần nào đã tiếp cận thế giới nhờ hệ sinh thái và các công nghệ biểu diễn tiên tiến. Ngày càng nhiều nghệ sĩ quốc tế lựa chọn Việt Nam làm điểm đến cho các show diễn, trong khi những chương trình do Việt Nam tổ chức cũng được giới thiệu rộng rãi tới công chúng trong nước và quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực đối với sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Đạo diễn Hoàng Công Cường là khách mời đặc biệt của chương trình. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Tuy nhiên, đằng sau sự phát triển sôi động đó là một môi trường vô cùng khốc liệt gắn với khối lượng công việc lớn, áp lực cường độ cao. Vì thế, theo đạo diễn Hoàng Công Cường, phẩm chất cần có của người làm sự kiện là tình yêu nghề, sự can trường, bản lĩnh và dũng cảm.

“Không yêu nghề thì không thể làm được. Tôi đã thấy nhiều người bỏ giữa chừng vì không chịu được áp lực”, đạo diễn Hoàng Công Cường cho hay.

Trước câu hỏi về cách đưa văn hóa truyền thống vào không gian hiện đại mà vẫn giữ được sức hấp dẫn, Hoa hậu Ngọc Hân cho rằng điều này phụ thuộc nhiều vào gu thẩm mỹ và nền tảng kiến thức văn hóa của đạo diễn, nhà tổ chức.

Chia sẻ về áp lực trong công việc, đặc biệt là khi phải đối diện với nhiều luồng ý kiến trái chiều, Ngọc Hân nhắc lại thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2010, khi cô mới 21 tuổi. Đây cũng là giai đoạn cô chịu sức ép lớn từ dư luận, với không ít ý kiến cho rằng cô chưa xứng đáng với danh hiệu.

Hoa hậu Ngọc Hân đã có những chia sẻ chân thành về cách bản thân vượt qua áp lực. (Ảnh: Ban Tổ chức)

“Có những lúc tôi thấy mất cân bằng, buồn khi không được mọi người yêu mến hay ủng hộ. Và tôi đã vạch ra một kế hoạch, chiến lược dài hơi. Có một người thầy lúc ấy đã hỏi tôi: "5 năm nữa, 10 năm nữa con muốn con là ai trong mắt mọi người?". Và bây giờ đã là 16 năm, quãng thời gian không quá dài, không quá ngắn nhưng tôi nghĩ rằng tất cả những điều mình đang làm và đã có được là câu trả lời thuyết phục cho những trăn trở gặp phải năm 21 tuổi", Ngọc Hân trải lòng.

Một điểm nhấn bùng nổ của chương trình "Tọa độ việc làm" số 10 là màn ứng tuyển trực tiếp của Ngọc Minh (Cử nhân Báo chí, thí sinh Miss World Vietnam 2025). Cô khẳng định bản thân có khả năng chịu khó, vượt khó, vượt khổ để làm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện vốn rất áp lực và khắt khe.

Ban đầu, đạo diễn Hoàng Công Cường không ấn tượng với hồ sơ của Ngọc Minh vì công ty anh ít khi tuyển nhân sự có kinh nghiệm làm việc dưới 5 năm. Tuy nhiên, bằng thái độ không ngại bắt đầu từ việc nhỏ, năng lượng tích cực và sự lưu loát khi giải quyết thử thách sáng tạo trong 1 phút, Ngọc Minh đã khiến đạo diễn Hoàng Công Cường phá lệ, tuyển dụng cô vào làm tại công ty với vai trò chuyên viên sáng tạo, thời hạn thử thách 6 tháng.

Ngọc Minh được đạo diễn Hoàng Công Cường phá lệ tuyển dụng ngay trên sóng truyền hình. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Tại chương trình, Ngọc Minh tiết lộ cô chính là thí sinh được Hoa hậu Ngọc Hân đặt câu hỏi cho vòng chung kết Sinh viên thanh lịch toàn quốc 2024. Hoa hậu Việt Nam 2010 cho biết, cô nhìn thấy ở Ngọc Minh hình ảnh của mình những năm tháng tuổi trẻ: ham học hỏi, không ngại khó và lúc nào cũng muốn thử sức với những điều mới mẻ.

Qua chương trình, Hoa hậu Ngọc Hân cũng gửi lời nhắn đến các bạn trẻ: nếu đã yêu thích một lĩnh vực nào đó, đừng vội giới hạn bản thân trong một công việc hay một vị trí nhất định. Hãy cứ mạnh dạn trải nghiệm, thử sức ở nhiều vai trò khác nhau, kể cả những công việc nhỏ nhất hay vất vả nhất bởi chính những trải nghiệm ấy sẽ giúp các bạn hiểu bản thân hơn và dần tìm ra hướng đi thực sự phù hợp với mình.

“Tọa độ việc làm” là chương trình truyền hình thực tế hướng nghiệp, được phát sóng trên các kênh sóng của VTV và VTVgo. Chương trình là cầu nối trực tiếp giữa chuyên gia, nhà tuyển dụng và người trẻ thông qua dữ liệu thị trường, góc nhìn thực chiến và những màn phỏng vấn ghế nóng đầy thử thách.