Nghe TikTok uống vi chất suốt năm, người phụ nữ 42 tuổi khiến bác sĩ giật mình vì kết quả xét nghiệm

Bác sĩ cảnh báo nạn tự bổ sung vi chất

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, cho biết bệnh nhân đến khám và được tầm soát đột quỵ. Kết quả kiểm tra não và tim không phát hiện bất thường, nhưng xét nghiệm cho thấy nồng độ vitamin B12 tăng cao, hơn gấp đôi mức bình thường.

Khai thác tiền sử sử dụng sản phẩm, bác sĩ mới biết bệnh nhân thường xuyên xem TikTok, nghe theo lời khuyên đau đầu thì cần bổ sung vi chất rồi tự mua uống kéo dài khoảng một năm. Dù tình trạng đau đầu không cải thiện, thậm chí đau nhiều hơn, kèm chóng mặt, chị vẫn tiếp tục mua thêm sản phẩm.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông. ﻿Ảnh: Diễm Ly

Đáng chú ý, ngay trước buổi khám, người phụ nữ còn mua thêm 4 triệu đồng tiền vi chất.

Theo bác sĩ Mạnh, việc tự ý bổ sung vitamin và thực phẩm chức năng mà không có chỉ định phù hợp có thể gây ra những hệ lụy không mong muốn. Vitamin B12 tăng cao cần được đánh giá trong bối cảnh cụ thể của người bệnh; không thể chỉ dựa vào một chỉ số để kết luận ngộ độc hay xác định nguyên nhân gây triệu chứng.

Bác sĩ đã yêu cầu bệnh nhân dừng các sản phẩm đang tự sử dụng để đánh giá lại tình trạng sức khỏe và hướng dẫn điều chỉnh sinh hoạt, vận động phù hợp.

Đau đầu, tê người vẫn tin TikTok mua vi chất, người phụ nữ 42 tuổi còn chi thêm 4 triệu đồng.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tự mua vitamin, vi chất hay thực phẩm chức năng chỉ vì nghe người khác chia sẻ trên mạng xã hội. Việc bổ sung cần căn cứ vào nhu cầu thực tế, tình trạng sức khỏe và tư vấn chuyên môn, thay vì mặc định cơ thể cứ mệt mỏi, đau đầu là thiếu chất.

Không tự ý bỏ thuốc, đổi sang sản phẩm được quảng cáo trên mạng

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cho rằng tâm lý lo ngại uống nhiều thuốc ảnh hưởng đến gan, thận là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, thay vì tự ý bỏ thuốc hoặc chuyển sang sử dụng sản phẩm khác, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ điều trị, rà soát đơn thuốc và kiểm tra các chỉ số cần thiết để được điều chỉnh phác đồ nếu có chỉ định.

“Đừng tự bỏ việc điều trị rồi đặt niềm tin vào một sản phẩm mà mình chưa biết rõ thành phần. Điều đáng tiếc nhất ở ca này là khoảng thời gian đáng lẽ bệnh nhân có thể được theo dõi sát hơn và điều chỉnh điều trị sớm hơn đã trôi qua”, bác sĩ Hoàng nói.

Quảng cáo vitamin B12 trên Tiktok. Ảnh: Chụp màn hình

Theo ông, ngay cả thuốc chính hãng cũng không có nghĩa là phù hợp với tất cả mọi người. Khi kê đơn, bác sĩ phải xem xét tuổi, mức độ bệnh, bệnh nền, các thuốc người bệnh đang sử dụng và tiền sử tác dụng phụ để lựa chọn thuốc, liều lượng cũng như phương án theo dõi phù hợp.

Cùng một triệu chứng nhưng cách điều trị có thể khác nhau tùy nguyên nhân và tình trạng sức khỏe. Vì vậy, người bệnh không nên tự đổi thuốc, ngừng điều trị hoặc sử dụng sản phẩm thay thế chỉ vì nghe theo lời khuyên trên mạng.

Đề xuất cấm livestream bán thuốc

Từ thực tế hoạt động kinh doanh trên môi trường số ngày càng phổ biến, TS.LS Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, cho rằng đề xuất của Bộ Y tế về việc bổ sung quy định cấm livestream bán thuốc, đồng thời yêu cầu định danh người bán và truy xuất giao dịch, là cần thiết.

Luật sư cũng phân tích thuốc là loại hàng hóa đặc biệt bởi việc sử dụng sai thuốc, sai liều hoặc thuốc giả có thể gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí tính mạng người bệnh. Do đó, hoạt động kinh doanh thuốc cần được kiểm soát chặt chẽ hơn so với các mặt hàng thông thường.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược năm 2024 đã cho phép kinh doanh dược theo phương thức thương mại điện tử, song đặt ra những điều kiện và giới hạn nhất định. Các cơ sở kinh doanh phải tuân thủ quy định về giao dịch điện tử, thương mại điện tử, quảng cáo, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và pháp luật chuyên ngành về dược. Một số nhóm thuốc, trong đó có thuốc kê đơn, thuốc phải kiểm soát đặc biệt và thuốc thuộc danh mục hạn chế bán lẻ, không được bán lẻ qua thương mại điện tử.

Theo thông tin được công bố về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến y tế và an sinh xã hội, Bộ Y tế đề xuất quy định rõ việc cấm kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc thông qua chức năng livestream bán hàng hoặc phương tiện không bảo đảm định danh điện tử của người bán và truy xuất giao dịch.

Đề xuất này nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thuốc trên môi trường số, không đồng nghĩa với việc cấm toàn bộ hoạt động thương mại điện tử trong lĩnh vực dược.