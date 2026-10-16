Nghe TikTok rồi uống vi chất suốt 1 năm, người phụ nữ 42 tuổi đi khám thì giật mình vì điều này

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, cho biết nữ bệnh nhân 42 tuổi đến khám và tầm soát nguy cơ đột quỵ. Kết quả kiểm tra não, tim không ghi nhận bất thường, nhưng xét nghiệm cho thấy nồng độ vitamin B12 vượt hơn 2 lần mức bình thường.

Khi tìm hiểu quá trình sử dụng sản phẩm, bác sĩ được biết bệnh nhân thường xuyên xem TikTok. Sau khi nghe lời khuyên rằng đau đầu cần bổ sung vi chất, chị tự mua về uống mà không có chỉ định chuyên môn.

Việc sử dụng kéo dài khoảng 1 năm nhưng cơn đau đầu không cải thiện. Bệnh nhân thậm chí đau nhiều hơn, kèm chóng mặt, song vẫn tiếp tục mua sản phẩm. Ngay trước buổi khám, chị còn chi thêm 4 triệu đồng để mua vi chất.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông.﻿Ảnh: Diễm Ly/Nhà báo & Công luận

Theo bác sĩ Mạnh, tự ý bổ sung vitamin và thực phẩm chức năng khi không có chỉ định phù hợp có thể gây ra những hệ lụy ngoài mong muốn. Tuy nhiên, tình trạng vitamin B12 tăng cần được đánh giá trong bối cảnh cụ thể của người bệnh.

Không thể chỉ dựa vào 1 chỉ số xét nghiệm để kết luận bệnh nhân ngộ độc vitamin B12 hoặc xác định đây là nguyên nhân gây đau đầu, chóng mặt. Bác sĩ đã yêu cầu người phụ nữ dừng các sản phẩm đang tự dùng để tiếp tục đánh giá sức khỏe, đồng thời hướng dẫn điều chỉnh sinh hoạt và vận động.

Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên mua vitamin, vi chất hay thực phẩm chức năng chỉ vì nghe nội dung chia sẻ trên mạng xã hội. Việc bổ sung phải căn cứ vào nhu cầu thực tế, tình trạng sức khỏe và tư vấn chuyên môn, thay vì mặc định cứ mệt mỏi, đau đầu là thiếu chất.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cho rằng tâm lý lo ngại uống nhiều thuốc ảnh hưởng gan, thận là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, người bệnh không nên tự bỏ thuốc hoặc chuyển sang sử dụng sản phẩm khác.

Quảng cáo trên Tiktok. Ảnh: Ảnh chụp màn hình/Nhà báo & Công luận

Thay vào đó, bệnh nhân cần trao đổi với bác sĩ điều trị, rà soát đơn thuốc và kiểm tra các chỉ số cần thiết. Phác đồ chỉ nên được điều chỉnh khi có căn cứ và chỉ định phù hợp.

Ông cũng lưu ý ngay cả thuốc chính hãng cũng không có nghĩa phù hợp với tất cả mọi người. Khi kê đơn, bác sĩ phải xem xét độ tuổi, mức độ bệnh, bệnh nền, các thuốc đang được sử dụng và tiền sử tác dụng phụ.

Những yếu tố này là cơ sở để lựa chọn loại thuốc, liều lượng và phương án theo dõi. Cùng 1 triệu chứng nhưng phương pháp điều trị có thể khác nhau tùy nguyên nhân và tình trạng sức khỏe.

Do đó, người bệnh không nên tự đổi thuốc, ngừng điều trị hoặc sử dụng sản phẩm thay thế theo lời khuyên trên mạng. Vitamin giữ vai trò quan trọng với cơ thể, nhưng việc bổ sung không đúng cách có thể dẫn đến nhiều hệ lụy.

Nguy cơ tiềm ẩn khi bổ sung dư thừa một số loại vitamin Mặc dù vitamin đóng vai trò quan trọng trong duy trì sức khỏe, việc dùng quá liều có thể gây ra các tác dụng phụ và rủi ro sức khỏe không mong muốn. Vitamin A: Nguy cơ tổn thương gan và dị tật bẩm sinh Theo thông tin đăng trên trang TOI, quá nhiều vitamin A, ngay cả từ thực phẩm bổ sung, có thể tích tụ trong gan, dẫn đến ngộ độc, rối loạn thị giác và đau khớp. Phụ nữ mang thai sử dụng vitamin A dư thừa có nguy cơ cao gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi. Vitamin D: Tăng canxi huyết và áp lực lên nội tạng Vitamin D còn gọi là "vitamin ánh nắng", khi dùng quá liều có thể làm tăng nồng độ canxi trong máu, dẫn đến rối loạn chức năng thận, nhịp tim không đều và trong các trường hợp nghiêm trọng, tăng nguy cơ tử vong. Vitamin E: Tăng nguy cơ chảy máu Vitamin E có tác dụng chống oxy hóa, nhưng ở liều cao có thể làm loãng máu, tăng nguy cơ xuất huyết hoặc đột quỵ. Sử dụng kéo dài có thể gây xuất huyết nội, chảy máu cam hoặc các biến chứng đe dọa tính mạng. Vitamin C: Gây khó chịu đường tiêu hóa Vitamin C nói chung an toàn, nhưng liều cao trên 2 gam/ngày có thể gây đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và tăng nguy cơ sỏi thận do tích tụ oxalat. Người mắc bệnh thận hoặc có tiền sử sỏi thận cần thận trọng khi dùng liều lớn. Vitamin B6 (Pyridoxine): Tổn thương thần kinh Sử dụng quá nhiều vitamin B6 có thể gây tổn thương thần kinh cảm giác, dẫn đến tê, ngứa ran hoặc cảm giác nóng rát ở tay chân, còn gọi là hội chứng megavitamin-B6 (ngộ độc vitamin B6). Theo Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia Hoa Kỳ (NCBI), liều trên 200 mg/ngày thường liên quan đến bệnh lý thần kinh ngoại biên. Niacin (vitamin B3): Đỏ bừng mặt và gây hại gan Liều cao niacin có thể gây đỏ bừng mặt, nóng rát, hạ huyết áp. Sử dụng lâu dài có thể làm gan quá tải, dẫn đến các vấn đề về gan: Làm tăng men gan, vàng da, mệt mỏi, đau bụng và tăng nguy cơ tổn thương gan, đặc biệt khi kết hợp với rượu hoặc các chất độc cho gan khác. Nhiều vitamin, đặc biệt là các vitamin tan trong dầu (A, D, E, K), tích tụ âm thầm trong cơ thể, tăng nguy cơ ngộ độc mạn tính. Vitamin tan trong nước (B6, B3) cũng có thể gây hại khi dùng quá liều. Việc lạm dụng thực phẩm bổ sung không có hướng dẫn y tế làm trầm trọng thêm vấn đề, gây tác dụng phụ cho sức khỏe, chẩn đoán chậm trễ, can thiệp y tế không cần thiết và che giấu các thiếu hụt hoặc tình trạng bệnh lý thực sự cần điều trị chuyên biệt.

(t/h theo Nhà báo & Công luận, Sức khỏe & Đời sống)