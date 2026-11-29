Một tình huống khiến nhiều người không khỏi giật mình vừa được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, khi chuẩn bị đi ngủ, chủ nhà bất ngờ nghe thấy tiếng thở phát ra từ khu vực gần giường. Nghi có điều bất thường, người này liền dùng đèn soi xuống gầm giường kiểm tra.

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: MXH)

Thế nhưng, thứ xuất hiện trước mắt lại khiến bất cứ ai cũng phải thót tim. Nằm cuộn tròn dưới gầm giường là một con rắn có kích thước khá lớn, thân màu đen. Con vật nằm im trong góc khuất, ngay bên dưới nơi chủ nhà chuẩn bị nghỉ ngơi.

Phát hiện vị khách không mời, có lẽ chủ nhà đã trải qua một phen hú vía. Bởi nếu không chú ý đến âm thanh bất thường và cúi xuống kiểm tra, người này có thể đã không biết sự hiện diện của con vật nguy hiểm ngay trong phòng ngủ.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người thừa nhận chỉ nghĩ đến cảnh nằm trên giường mà bên dưới có một con rắn lớn ẩn nấp cũng đủ khiến họ nổi da gà. Một số ý kiến khuyên mọi người nên kiểm tra kỹ những góc khuất trong nhà, đặc biệt là gầm giường, tủ và các khu vực ít được dọn dẹp.

Trong trường hợp phát hiện rắn trong nhà, mọi người không nên tự ý tiếp cận, tìm cách bắt hoặc xua đuổi bằng tay không. Thay vào đó, cần giữ khoảng cách an toàn, đưa trẻ nhỏ và vật nuôi ra khỏi khu vực, đồng thời liên hệ lực lượng cứu hộ hoặc người có chuyên môn để xử lý.