Nghe tiếng động trong nhà, người dân phát hiện 'vị khách lạ' khổng lồ, dài 4,5m mắc kẹt trên tường

Sự việc xảy ra ngày 3/9 tại khu vực Ciracas, Đông Jakarta, Indonesia. Khi vừa kết thúc buổi cầu nguyện lúc bình minh, người dân bất ngờ phát hiện con trăn lớn xuất hiện trong ngôi nhà 2 tầng.

Con vật trườn qua những khe thông gió rồi cuộn chặt cơ thể quanh khu vực cửa sổ. Phần thân của nó sau đó mắc kẹt giữa các khe hở trên bức tường gạch.

Lo ngại việc tự ý tiếp cận có thể gây nguy hiểm cho cả con người lẫn con trăn, người dân nhanh chóng liên hệ lực lượng cứu hộ.

4 nhân viên cứu hỏa thuộc khu vực Ciracas được điều động tới hiện trường. Hình ảnh ghi lại cho thấy thân con trăn kéo dài trên bức tường bên ngoài ngôi nhà, trong khi phần cơ thể còn lại vẫn nằm sâu trong hệ thống thông gió ở tầng 2.

Clip: Newsflare

Do con vật có kích thước lớn và mắc trong khe hẹp, nhóm cứu hộ phải thao tác thận trọng. 1 nhân viên đặt chân lên phần tường gạch để tiếp cận con trăn, trong khi đồng đội đứng trên lan can, giữ vị trí hỗ trợ.

Các nhân viên từng bước kéo con vật ra ngoài nhằm tránh làm nó bị thương. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi khu vực thông gió, con trăn tiếp tục quấn chặt cơ thể quanh lan can cầu thang.

Nhóm cứu hộ phải tạm dừng việc di chuyển, lần lượt gỡ từng vòng cuộn khỏi lan can rồi mới có thể khống chế hoàn toàn con vật. Các nhân viên giữ chặt phần đầu và thân trước khi đưa con trăn xuống dưới an toàn.

Toàn bộ quá trình giải cứu kéo dài khoảng 7 phút. Không có người nào bị thương trong sự việc.

Con vật được xác định là trăn lưới, loài rắn không có nọc độc và phân bố tự nhiên tại Indonesia. Chúng thường sinh sống trong rừng nhiệt đới, vùng đất ngập nước cùng nhiều môi trường khác.

Trăn lưới là 1 trong những loài rắn dài nhất thế giới. Loài này săn mồi bằng cách phục kích, sau đó sử dụng cơ thể khỏe để siết chặt con mồi trước khi nuốt.

Nhờ khả năng leo trèo tốt, trăn lưới đôi khi xuất hiện gần khu dân cư để tìm nơi trú ẩn hoặc nguồn thức ăn. Hiện chưa rõ con vật dài 4,5 m đã bò vào hệ thống thông gió của ngôi nhà bằng cách nào.

Theo Guinness World Records, Indonesia từng ghi nhận cá thể trăn lưới cái dài 7,22 m tại Sulawesi vào tháng 1/2026. Đây là 1 trong những con trăn lưới dài nhất từng được đo đạc và xác thực.