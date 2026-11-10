Nghe tiếng động 'lạ' giữa bãi cỏ, người dân phát hiện sự thật bất ngờ

Một cụ ông 70 tuổi ở Thái Lan đã may mắn sống sót sau khi rơi xuống giếng xi măng sâu khoảng 5m và mắc kẹt suốt hơn 5 tiếng. Những cành cây bên trong giếng cùng sự phát hiện kịp thời của người dân đã giúp ông thoát khỏi tai nạn nguy hiểm.

Vừa qua, lực lượng cứu hộ thuộc đơn vị Sawang Haet Ban Thung Hiang, huyện Bo Thong, tỉnh Chonburi, Thái Lan, nhận được tin báo về một người đàn ông lớn tuổi bị rơi xuống giếng xi măng tại khu vực Moo 1, phường Wat Suwan.

Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một hố xi măng rộng khoảng 1,5m, sâu 5m, nằm khuất giữa đám cỏ mọc um tùm. Dưới đáy giếng là ông Suriyan, 70 tuổi, trong tình trạng quần áo ướt sũng, cơ thể suy yếu và kiệt sức. Một chiếc máy cắt cỏ được tìm thấy gần miệng hố.

Người đàn ông 70 tuổi rơi xuống giếng sâu 5m, sống sót kỳ diệu nhờ cành cây. Ảnh: Khaosod.

Theo Khaosod, khoảng 13h cùng ngày, ông Suriyan đến khu vực này để cắt cỏ nhưng không phát hiện chiếc giếng bị che khuất. Trong lúc làm việc, ông không may trượt chân và rơi xuống dưới.

May mắn, những cành cây bên trong giếng đã giúp ông có chỗ bám, hạn chế chấn thương khi rơi xuống. Tuy nhiên, do giếng quá sâu, ông không thể tự trèo lên. Suốt nhiều giờ, người đàn ông phải ngâm mình dưới nước, bám chặt vào cành cây để giữ thăng bằng và chờ người đến cứu.

Đến khoảng 18h, một số người dân đi ngang qua khu vực nhận thấy dấu vết cỏ mới bị cắt nên tiến lại kiểm tra. Họ bất ngờ nghe thấy âm thanh yếu ớt phát ra từ phía dưới. Sau khi tìm kiếm, mọi người phát hiện ông Suriyan đang mắc kẹt dưới đáy giếng và lập tức gọi lực lượng cứu hộ.

Người dân nhanh chóng mang thang, dây thừng đến hỗ trợ. Sau một hồi phối hợp, ông được đưa lên mặt đất an toàn trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức.

Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn từ những hố sâu bị cỏ dại che khuất, đồng thời cho thấy sự cảnh giác và hỗ trợ kịp thời của cộng đồng có thể cứu sống một người trong tình huống nguy cấp.