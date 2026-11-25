Theo World Of Buzz dẫn thông tin từ Kosmo!, sự việc xảy ra tối 22/11 tại Paya Jaras, Sungai Buloh, Malaysia. Nạn nhân là bé trai Ahmad Ayyash Adyan, mới 5 tháng tuổi. Khi đang nằm ngủ trong nôi ở phòng khách, bé bất ngờ bị một con khỉ hoang lẻn vào nhà tấn công, gây thương tích nghiêm trọng.

Chia sẻ với Kosmo!, cô Nur Ilya Natasha Mohamad Farid, 20 tuổi, dì của Ayyash, kể rằng khi xảy ra sự việc, mẹ bé đang ở trong bếp chuẩn bị thức ăn cho người con khác, 1 tuổi 9 tháng. Cha bé lúc đó đang đi làm. Trước khi rời nhà vào khoảng 19h, anh đã dặn vợ kiểm tra, đóng chặt các cửa ra vào và cửa sổ. Tuy nhiên, một cửa sổ không thể khóa do chốt bị hỏng.

Trong lúc chuẩn bị đồ ăn, người mẹ bất ngờ nghe tiếng Ayyash khóc và thấy rèm cửa rơi xuống. Chị vội chạy đến kiểm tra, nhìn thấy chiếc đuôi của một con khỉ ở cửa sổ ngay trước khi con vật bỏ chạy. Khi lao đến chỗ con nằm, chị phát hiện bé bị thương nặng ở vùng má, miệng, cơ thể đẫm máu. Người mẹ bật khóc khi nhìn thấy con.

Nghe tiếng con khóc, người mẹ nhìn thấy chiếc đuôi ở cửa sổ rồi phát hiện cảnh tượng ám ảnh. Ảnh: Kosmo!

Theo lời người dì, may mắn lúc ấy một người bạn của cha bé ở gần nhà đã giúp đưa 2 mẹ con đến bệnh viện bằng xe máy. Ayyash được tiếp nhận cấp cứu tại Bệnh viện Sungai Buloh. Các bác sĩ thông báo với gia đình về những biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra sau vụ tấn công của động vật, gồm tổn thương não, chậm phát triển và thậm chí tử vong. Đây chỉ là những nguy cơ bác sĩ cảnh báo.

Người dì cho biết gia đình chỉ mong những điều bác sĩ cảnh báo sẽ không xảy ra. Cô nói hiện mọi người đều cầu nguyện để Ayyash sớm bình phục và khỏe mạnh trở lại.

Trong thông báo đăng ngày 24/11, Trưởng cảnh sát quận Sungai Buloh, Giám thị Mohd Hafiz bin Muhammad Nor, xác nhận cảnh sát nhận được tin báo vào lúc 23h44 ngày 22/11. Kết quả điều tra bước đầu xác định vụ tấn công xảy ra khoảng 20h18, khi Ayyash ngủ trong nôi ở phòng khách. Con khỉ được cho là đã chui vào qua cửa sổ đang mở và thoát ra bằng chính lối này. Hồ sơ sau đó được chuyển cho Cục Động vật hoang dã và Công viên Quốc gia bán đảo Malaysia (PERHILITAN) để tiếp tục xử lý.

Đáng chú ý, chỉ 1 ngày trước vụ việc của Ayyash, thiếu niên Muhammad Irfan Naufal, 16 tuổi, cũng bị khỉ tấn công khi đang ngủ tại nhà trong cùng khu vực. Theo lời chú của nạn nhân, Lokhman Hakim Raselon, 27 tuổi, sự việc xảy ra lúc 7h sáng. Chị gái Irfan la hét khi nhìn thấy khỉ trong nhà, còn cậu bé bị cào vào chân. Máu chảy không ngừng khiến người chú hoảng hốt bảo cháu gái lấy một miếng vải. Irfan sau đó phải phẫu thuật tại Bệnh viện Sungai Buloh.