Nghệ thuật Xoè Thái ở Lai Châu - Nơi di sản sống cùng thời gian
Không chỉ là những bước múa uyển chuyển trong tiếng trống, tiếng chiêng, nghệ thuật Xòe Thái ở Lai Châu còn kết tinh những giá trị văn hóa, tín ngưỡng và triết lý nhân sinh của đồng bào Thái qua nhiều thế hệ. Từ miền đất Mường So giàu truyền thống đến những vòng đại xòe ở Than Uyên, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vẫn đang được gìn giữ, trao truyền và phát huy trong đời sống đương đại. Sau khi được UNESCO ghi danh, di sản ấy tiếp tục được trao truyền, mở ra hướng đi mới trong bảo tồn bản sắc gắn với phát triển du lịch bền vững.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/nghe-thuat-xoe-thai-o-lai-chau-noi-di-san-song-cung-thoi-gian-b6419fad.html