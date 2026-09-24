Nghệ thuật xiếc Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gặt 'quả ngọt'

Tiết mục Khoảnh khắc tình yêu tại Liên hoan nghệ thuật Xiếc quốc tế Minsk lần thứ 4. (Ảnh: Trung tâm Nghệ thuật cung cấp).

Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ Dâng hoa, báo công thành tích lên Bác tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo thông tin từ Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 17-20/9, Liên hoan Nghệ thuật Xiếc quốc tế Minsk lần thứ 4 (The Fourth Minsk International Festival of Circus Arts) đã diễn ra tại Rạp xiếc quốc gia Belarus, quy tụ nghệ sĩ đến từ 21 quốc gia với 31 tiết mục.

Trung tâm Nghệ thuật Thành phố dâng hoa báo công tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: LINH BẢO)

Kết quả chung cuộc, đại diện Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, hai nghệ sĩ Thanh Hoa và Hiển Phước đã giành giải Bạc với tiết mục Khoảnh khắc tình yêu (Moment of Love).

Đây không phải là lần đầu tiên tiết mục Khoảnh khắc tình yêu của Thanh Hoa và Hiển Phước đoạt giải cao tại liên hoan xiếc quốc tế. Vào năm 2023, tiết mục đặc sắc này đã giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Xiếc quốc tế Kazakhstan, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ xiếc với nhiều tiết mục mới, phong phú và đa dạng, mang nhiều màu sắc và đậm nét dân tộc khác nhau.

Hai nghệ sĩ Thanh Hoa và Hiển Phước bên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: LINH BẢO)

Khoảnh khắc tình yêu thuộc thể loại đu dây đôi (Duo Straps), kết hợp kỹ thuật, sức mạnh, độ chính xác và khả năng biểu đạt cảm xúc. Dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, sự đồng hành của ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Thành phố, và sự hướng dẫn chuyên môn của Nghệ sĩ Nhân dân Lưu Thị Bích Liên, tác phẩm được xây dựng trên nền tảng kỹ thuật xiếc chuyên nghiệp, kết hợp độ khó của kỹ thuật đu dây đôi với sức mạnh, sự phối hợp chính xác và ngôn ngữ biểu diễn nhiều xúc cảm.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ với báo chí sáng 23/9, nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa bật mí, chị trở lại sân khấu quốc tế chỉ sau 10 tháng sinh con. “Ban đầu, tôi cũng gặp nhiều trở ngại về thể chất và áp lực tâm lý nặng trong quá trình luyện tập phục hồi. Tuy nhiên, với niềm đam mê dành cho nghệ thuật xiếc, tôi kiên trì tập luyện và đã chiến thắng bản thân mình. Chính vì thế, giải Bạc lần này mang đến cho tôi nhiều niềm vui và ý nghĩa thật đặc biệt”, nghệ sĩ Thanh Hoa bày tỏ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Nguyễn Thị Thanh Thúy tặng hoa chúc mừng Nghệ sĩ Nhân dân Lưu Thị Bích Liên và 2 nghệ sĩ Thanh Hoa, Hiển Phước. (Ảnh: LINH BẢO)

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Thành phố cho biết thêm, chuyến tham dự liên hoan xiếc quốc tế lần này mang đến cho đoàn nhiều bài học kinh nghiệm về công tác tổ chức một liên hoan xiếc quốc tế và nâng tầm chất lượng nghệ thuật.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Thành phố, thông tin về kết quả liên hoan. (Ảnh: LINH BẢO)

Để phát triển nghệ thuật xiếc bền vững, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố sẽ đề xuất có thêm nhiều chế độ, chính sách hấp dẫn nhằm thu hút tài năng trẻ gắn bó với nghề. Bên cạnh đó, việc mở rộng hợp tác với các trường xiếc trong công tác đào tạo và tìm đầu ra ổn định cho nghệ sĩ được xem là nhiệm vụ trọng tâm để duy trì sức sống cho loại hình nghệ thuật này.

Hai nghệ sĩ Thanh Hoa, Hiển Phước cùng chiếc cúp và chứng nhận giải Bạc liên hoan. (Ảnh: LINH BẢO)

Theo ông Lê Hồng Sơn, trước mắt, việc tham dự liên hoan cũng mở ra cơ hội giao lưu nghề nghiệp, kết nối với các đơn vị và nghệ sĩ xiếc quốc tế. Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ lựa chọn và mời một số tiết mục phù hợp tham gia các chương trình gala, liên hoan xiếc quốc tế do Trung tâm tổ chức trong thời gian tới. Đây là bước khởi đầu để định hình một Liên hoan xiếc quốc tế thường niên tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai không xa.

Theo Hãng thông tấn Belarus (BELTA), Liên hoan Nghệ thuật Xiếc quốc tế Minsk lần thứ 4 diễn ra tại Minsk từ ngày 17-20/9 quy tụ các nghệ sĩ đến từ 21 quốc gia. Giải Grand Prix thuộc về tiết mục “Italian Legend” với hổ, dưới sự chỉ đạo của Nghệ sĩ Nhân dân Italy Bruno Togni. Các giải Vàng được trao cho các tiết mục đến từ Belarus, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Nga. Giải Bạc được trao cho 3 tiết mục, gồm tiết mục đu dây đôi “Moment of Love” của 2 nghệ sĩ Việt Nam-Thanh Hoa và Hiển Phước, tiết mục với gấu được huấn luyện của Aliya Takshantova (Nga) và tiết mục nhào lộn trên cột Nga dưới sự chỉ đạo của Evgeny Babanin (Nga). Ba giải Đồng thuộc về các tiết mục đến từ Tanzania, liên danh Mỹ-Đức và Pháp. Bên cạnh thông tin được đăng tải trên Hãng Thông tấn Belarus (BELTA), thành tích của 2 nghệ sĩ Thanh Hoa và Hiển Phước thuộc Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tại Liên hoan Xiếc nghệ thuật quốc tế Minsk lần thứ 4 cũng nhận được sự quan tâm từ Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus chia sẻ trên fanpage chính thức, ghi nhận và lan tỏa thông tin về thành tích đạt Giải Bạc của hai nghệ sĩ. Đây không chỉ là niềm tự hào của các nghệ sĩ mà còn góp phần quảng bá nghệ thuật xiếc Việt Nam đến với công chúng quốc tế.