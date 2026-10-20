Nghệ thuật về thôn bản, lan tỏa sắc màu văn hóa Lai Châu

Những tiết mục ca múa đặc sắc mang đến không khí vui tươi, lan tỏa sắc màu văn hóa các dân tộc Lai Châu. Ảnh: Trung tâm VHNT tỉnh Lai Châu

Từ ngày 14 đến 19.10, thực hiện kế hoạch biểu diễn phục vụ cơ sở năm 2026, Phòng Nghệ thuật biểu diễn, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lai Châu phối hợp với UBND các xã Mường Khoa, Bản Bo, Sin Suối Hồ, Tân Uyên và một số địa phương tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân.

Chương trình được dàn dựng công phu, với sự tham gia của hơn 25 nghệ sĩ, diễn viên. Các tiết mục ca, múa, nhạc có nội dung phong phú, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và vẻ đẹp vùng đất Lai Châu.

Trong đó, nhiều tác phẩm múa mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương như “Mùa bông bản Lự”, “Nét duyên vùng Cao” tạo điểm nhấn, để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Với hình thức thể hiện sinh động, nội dung gần gũi, các chương trình mang đến không khí vui tươi, góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Người dân có thêm cơ hội thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật chuyên nghiệp ngay tại địa phương, đồng thời hiểu hơn về vẻ đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Lai Châu. Ảnh: Trung tâm VHNT tỉnh Lai Châu

Đợt biểu diễn đã thu hút hơn 2.500 lượt khán giả đến xem và cổ vũ. Kết quả này cho thấy sức hút của các hoạt động nghệ thuật phục vụ cơ sở, đồng thời khẳng định ý nghĩa của việc đưa nghệ thuật đến với đồng bào vùng cao, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn trong tiếp cận các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Thông qua hoạt động biểu diễn, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy vai trò của nghệ thuật trong đời sống xã hội, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.