Nghệ thuật từ chối: Rút lui khỏi những cuộc hẹn mà vẫn giữ được lòng nhau

Đầu tiên hãy tin vào sự thật rằng từ chối không đồng nghĩa với ích kỷ. Biết nói không đúng lúc là một cách tôn trọng thời gian, năng lượng và cả những mối quan hệ của mình. Vấn đề nằm ở chỗ: Làm thế nào để từ chối mà không làm phật lòng những người bạn yêu quý?

Đừng biến lời từ chối thành một bài văn giải thích

Một trong những sai lầm phổ biến nhất khi từ chối là giải thích quá nhiều. Bạn không muốn tham gia một buổi đi chơi, nhưng lại bắt đầu kể hàng loạt lý do: Tuần này bận thế nào, công việc ra sao, hôm trước đã mệt thế nào... Càng giải thích dài, bạn càng có cảm giác mình đang phải “xin phép” người khác để được nói “không”.

Thực ra, một lời từ chối lịch sự không cần phải giải trình lý do. Bạn có thể nói: “Mình cảm ơn mọi người đã rủ nha, nhưng lần này mình không tham gia được.” Hoặc: “Mình không đi được lần này đâu, mọi người cứ vui nha. Hẹn dịp khác mình tham gia nhé!” Ngắn gọn, rõ ràng và không để lại cảm giác bạn đang miễn cưỡng.

Từ chối hoạt động, đừng từ chối con người

Đây là một khác biệt nhỏ nhưng rất quan trọng. Thay vì từ chối vì bạn không thích đi cùng hội nhóm, hãy chuyển thành: “Dạo này mình không có năng lượng cho những buổi tụ tập, mình cứ down mood thế này sẽ làm ảnh hưởng cuộc vui chung.” Cách diễn đạt này giúp người đối diện hiểu rằng bạn đang từ chối một hoạt động, hoặc hoàn cảnh cụ thể, chứ không phủ nhận họ.

Nếu đã lỡ nhận lời nhưng trong lòng không muốn thì sao?

Đây mới là tình huống khiến nhiều người “đứng hình”. Bạn đã đồng ý đi sinh nhật, tham gia chuyến đi, hoặc nhận lời làm một việc chung, nhưng sau đó bạn muốn thay đổi quyết định, hoặc đơn giản là nhận ra mình không muốn tiếp tục.

Vậy thì đừng im lặng đến sát giờ rồi biến mất. Càng báo sớm, người khác càng có thời gian điều chỉnh kế hoạch. Đây là hành động chịu trách nhiệm tối thiểu phải làm, tuyệt đối không được né tránh

Nếu sự thay đổi đến từ phía bạn, một lời xin lỗi ngắn + thông báo rõ ràng thường đã đủ. Nếu bạn đã chịu trách nhiệm và rút kinh nghiệm không nhận lời một cách vội vã ở những lần sau, thì bạn không cần tự trách mình cả ngày.

Đừng dùng những cái cớ dễ bị “bắt bài”

“Nhà có việc”, “bị bệnh”, “có lịch khác”... đôi khi là những cái cớ tiện lợi để thoát khỏi một cuộc hẹn. Nhưng nếu sử dụng quá thường xuyên, chúng có thể khiến bạn rơi vào tình huống phải nhớ xem mình đã nói gì với ai. Một lời từ chối thành thật, thẳng thắn nhưng vừa phải thường sẽ tốt hơn.

Nếu đối phương liên tục nài nỉ thuyết phục, hãy lặp lại câu trả lời

Có những người không dễ dàng chấp nhận chữ “không”. Mỗi lần bạn nói không đi, họ cứ níu áo hỏi tại sao, khiến bạn từ chối rồi vẫn không yên. Bạn đưa ra lý do thì họ tìm cách giải quyết. Bạn nói bận thì họ nài nỉ. Và cuối cùng, bạn lại phải đồng ý chỉ vì từ chối cũng phiền.

Trong trường hợp này, đừng tiếp tục giải thích vì sẽ bị cuốn vào việc họ muốn thuyết phục bạn. Hãy nhẹ nhàng lặp lại quyết định của mình. Ví dụ như “Mình hiểu chứ và mình biết mọi người muốn mình đi nhưng lần này mình không tham gia được rồi”. Bạn hãy nhớ là một quyết định cá nhân không nhất thiết phải trở thành cuộc đàm phán.

Và quan trọng nhất: Đừng sợ người khác phật lòng

Chúng ta thường cố gắng nói “có” vì sợ một chữ “không” sẽ khiến người khác thất vọng. Nhưng sự thật là, bạn không thể kiểm soát hoàn toàn cảm xúc của người khác. Bạn có thể từ chối tử tế, nhưng không thể đảm bảo 100% rằng đối phương sẽ vui vẻ với quyết định đó. Và điều đó không có nghĩa bạn đã làm sai.

Một mối quan hệ lành mạnh không nên được xây dựng bằng việc một người liên tục nói “có” trong khi bên trong chỉ muốn nói “không”.