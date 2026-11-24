Học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn An Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện tiết mục đờn ca tài tử.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Trường Trung học phổ thông Nguyễn An Ninh (phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức chuỗi hoạt động giáo dục trải nghiệm về văn hóa truyền thống. Không gian trường học trở nên rộn ràng với các tiết mục trình diễn nhạc cụ dân tộc, đờn ca tài tử do chính học sinh thể hiện.

Cùng với đó, nhà trường tổ chức các chuyên đề sinh hoạt về văn hóa học đường, văn hóa truyền thống; đồng thời, giáo viên chủ động lồng ghép nội dung giáo dục lịch sử, văn hóa vào từng môn học, giúp học sinh vừa tiếp thu kiến thức, vừa trải nghiệm và khám phá những giá trị truyền thống.

Tại Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (phường Bến Thành), sân trường cũng trở thành không gian văn hóa đậm đà bản sắc với những làn điệu hò, lý đặc trưng của dân ca Nam bộ cùng các loại nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, sáo, nhị, trống... Thông qua các tiết mục biểu diễn và giao lưu, cô trò nhà trường cùng hòa mình vào không khí văn hóa dân tộc, tạo sự hứng thú cho học sinh.

Bà Cao Thị Phương Lan, giáo viên Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân cho biết, Ngày Văn hóa Việt Nam mang đến cho học sinh cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa truyền thống. Các em hào hứng, say mê tham gia, cùng cất lời ca, hòa tiếng nhạc. Theo bà Cao Thị Phương Lan, bên cạnh việc tiếp thu kiến thức, những hoạt động trải nghiệm văn hóa dân tộc còn giúp giờ học trở nên nhẹ nhàng, tạo niềm vui và hạnh phúc cho học sinh trong quá trình học tập.

Không chỉ tổ chức hoạt động biểu diễn, nhiều trường còn chủ động đổi mới phương pháp dạy học, đưa nghệ thuật truyền thống vào các môn học để tạo sự kết nối giữa tri thức hiện đại với giá trị văn hóa dân tộc.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện tiết mục nhã nhạc cung đình Huế, tìm hiểu về Ngày Văn hoá Việt Nam.

Tại Trường Trung học phổ thông Bà Điểm, học sinh lớp 10A6 có cơ hội khám phá ba loại hình âm nhạc tiêu biểu của ba miền đất nước gồm ca trù miền Bắc, nhã nhạc cung đình Huế miền Trung và cải lương miền Nam ngay trong tiết học tiếng Anh. Việc kết hợp giáo dục âm nhạc truyền thống với giảng dạy ngoại ngữ mang đến cách tiếp cận mới mẻ, giúp học sinh vừa phát triển năng lực ngôn ngữ, vừa hiểu thêm về di sản âm nhạc dân tộc. Qua đó, các giá trị nghệ thuật truyền thống được nhìn nhận không chỉ ở chiều sâu lịch sử mà còn có khả năng kết nối với đời sống hiện đại và hội nhập.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Võ Thành Danh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ Bà Điểm, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, học sinh cần được trang bị năng lực ngoại ngữ, công nghệ, đồng thời phải có nền tảng văn hóa và bản sắc dân tộc. "Việc đưa nghệ thuật truyền thống vào tiết học tiếng Anh giúp các em hiểu hơn về di sản âm nhạc của quê hương, hình thành tình yêu, ý thức trân trọng và gìn giữ những giá trị nghệ thuật truyền thống. Đây là góc nhìn mới, thú vị khi các em tiếp cận với văn hóa truyền thống", thầy Võ Thành Danh chia sẻ.

Đa dạng hình thức giáo dục, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc

Cùng với các hoạt động trực tiếp tại trường học, Trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập (phường Dĩ An) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giáo dục truyền thống. Nhà trường xây dựng chuyên mục "Ngày Văn hóa Việt Nam" trên trang thông tin điện tử; tổ chức các hoạt động tham quan, học tập, trải nghiệm tại bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, địa chỉ đỏ, thư viện, nhà truyền thống và các thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, nhà trường xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phát triển thư viện gắn với góc văn hóa, không gian đọc và không gian sáng tạo. Việc ứng dụng mã QR, thư viện số, các đường dẫn liên kết với bảo tàng số và nguồn học liệu số cũng được triển khai nhằm phục vụ công tác giáo dục lịch sử, truyền thống, văn hóa trong các môn học và hoạt động giáo dục.

Ông Phạm Phương Bình, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập cho biết, nhà trường đang rà soát, đánh giá nội dung và chủ động lồng ghép kiến thức về lịch sử, truyền thống, văn hóa, con người Việt Nam vào các môn học, hoạt động giáo dục và trải nghiệm hướng nghiệp.

Ngay từ đầu năm học, trường đã phát động phong trào "Mỗi lớp một sản phẩm truyền thông về văn hóa Việt Nam, văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh". Theo kế hoạch, trong tháng 5 tới, nhà trường sẽ tổ chức "Hành trình trải nghiệm tìm hiểu bảo tàng"; đồng thời triển khai "Ngày Văn hóa đọc Việt Nam", hoạt động mỗi tháng một quyển sách, thành lập các câu lạc bộ văn học, nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực và tổ chức giới thiệu trò chơi dân gian, di sản văn hóa Việt Nam đến học sinh.

Về góc độ ngành Giáo dục Thành phố, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố sẽ chủ động lồng ghép nội dung về lịch sử, truyền thống, văn hóa và con người Việt Nam vào môn học, hoạt động giáo dục, trải nghiệm hướng nghiệp, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn - Đội - Hội, hoạt động câu lạc bộ và các hình thức phù hợp với chương trình giáo dục của từng cấp học.

Đặc biệt, ngành Giáo dục Thành phố xác định việc giáo dục văn hóa truyền thống cho học sinh không chỉ dừng lại ở những hoạt động hưởng ứng mang tính thời điểm mà được triển khai thường xuyên, đồng bộ, gắn với xây dựng văn hóa học đường, trường học hạnh phúc, thực hiện quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học.

Theo bà Huỳnh Lê Như Trang, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc trang bị kiến thức, kỹ năng hiện đại cho học sinh phải đi đôi với giáo dục lịch sử, truyền thống, văn hóa và con người Việt Nam. Đây là nền tảng quan trọng để thế hệ trẻ hiểu về cội nguồn, hình thành tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, ý thức trân trọng và trách nhiệm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Có nền tảng bản sắc vững chắc, học sinh mới có thể tự tin hội nhập, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại mà không đánh mất những giá trị làm nên bản sắc Việt Nam.

"Chúng tôi khuyến khích các trường đẩy mạnh tổ chức chuyên đề, tọa đàm, giao lưu, triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách, chiếu phim, hội thi, liên hoan văn hóa - văn nghệ, trò chơi dân gian và các hoạt động tìm hiểu văn hóa truyền thống. Đồng thời, tăng cường tổ chức cho học sinh tham quan, học tập, trải nghiệm tại bảo tàng, di tích lịch sử văn hóa, địa chỉ đỏ, thư viện, nhà truyền thống và các thiết chế văn hóa của Thành phố, địa phương", bà Huỳnh Lê Như Trang nhấn mạnh.