Nghệ thuật truyền thống trong sáng tác của họa sĩ Thân Trọng Dũng

Tác phẩm "Sau cánh màn nhung" của họa sĩ Thân Trọng Dũng đoạt giải B tại Triển lãm mỹ thuật khu vực V Nam miền Trung - Tây Nguyên.

Tác phẩm “Sau cánh màn nhung” thuộc dòng tranh sơn mài, được làm từ chất liệu chính là lụa, vàng lá và điệp. Tác phẩm truyền tải thông điệp ca ngợi vẻ đẹp rực rỡ của nghệ thuật tuồng cổ vừa thể hiện sự trân trọng của tác giả đối với những người đang âm thầm gìn giữ hồn cốt văn hóa phía sau sân khấu.

Họa sĩ Thân Trọng Dũng bộc bạch, trong hội họa, tuồng cổ là chất liệu sáng tác quen thuộc đối với nhiều nghệ sĩ. Yếu tố hội họa của tuồng cổ thể hiện rõ nhất trong mặt nạ và trang phục. Vẽ mặt nạ trong tuồng cổ có thể nói là nét độc đáo của nghệ thuật hội họa.

Tác phẩm “Sau cánh màn nhung” đem tới cho khán giả nét nhìn mới về đời sống của người nghệ sĩ hát tuồng cổ. Sự kết hợp giữa các chất liệu vàng lá, bột vỏ điệp tạo ra sự bàng bạc, óng ả và nét mềm mại lấp lánh, đồng thời làm giảm bớt sự gai góc ước lệ của những gương mặt tuồng sau khi được vẽ bởi nhiều lớp màu.

Hầu hết sáng tác của họa sĩ Thân Trọng Dũng không theo đuổi một thủ pháp hay xu hướng nghệ thuật cụ thể, các tác phẩm của ông đơn giản là phơi bày những cảm xúc gần gũi để bất cứ ai cũng dễ dàng tiếp nhận.

Ẩn sau những màu sắc tươi sáng là suy tư của người nghệ sĩ về hiện thực đời sống, là tình yêu quê hương, mong muốn bảo vệ những di sản của vùng đất.

Họa sĩ Thân Trọng Dũng hiện là Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Huế.

Nhiều tác phẩm của họa sĩ Thân Trọng Dũng được trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng cũng như tham gia nhiều triển lãm mỹ thuật khu vực, trong nước cũng như Đông Nam Á. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông có thể kể đến như “Mùa biển lặng”, “Vết thời gian”... cùng các triển lãm nổi bật gần đây gồm “Tháng tháng ngày ngày - Journey to Infinity”, “Sắc xuân Kỷ Hợi”...